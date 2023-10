Lukaku ha deciso il suo futuro: il Chelsea ora gongola

Ecco il punto sulla situazione di Lukaku, dal presente al futuro. Il belga e il Chelsea cercano le possibili opzioni

L’avventura di Lukaku alla Roma sta avendo i suoi frutti. Sotto la corte di Mourinho, l’ex Inter sta iniziando a segnare con costanza e sta tornando tra i migliori attaccanti europei. In tutto ciò, però, il belga è in prestito, e deve pensare anche al futuro.

Lo score di 7 gol in 9 partite nei giallorossi sta facendo sognare i tifosi, ma il giocatore potrebbe andare via nella prossima finestra estiva. Sia lui che il Chelsea stanno iniziando a pensare al futuro, tra big europee e nuove destinazioni.

La permanenza a Roma del belga sembra uno scenario davvero difficile da realizzare, e nelle ultime ore una voce di mercato sta presentando una nuova opzione all’attaccante. Tra le possibili squadre interessate oltre alla Roma, c’è una big europea in cerca di riscatto.

Si tratta del Paris Saint-German, che sta già cercando di correre ai ripari tra le scarse performance di Gonçalo Ramos e la quasi imminente partenza di Mbappè. Il Chelsea vuole un trasferimento definitivo, dato che Lukaku non è nei piani dei Blues.

Lukaku via da Roma: il PSG ci prova

Mentre Lukaku ha già dimostrato il suo valore con la Roma, Gonçalo Ramos non è riuscito a far valere i 65 milioni spesi dal PSG per il suo cartellino. Solo 2 gol per il portoghese finora, e i numeri sembrano salire lentamente.

Il club parigino sta cercando di rimediare, cercando una punta per la prossima stagione. Comprare Lukaku e sperando nel rendimento attuale, il club potrebbe risolvere diversi problemi. Il valore attuale di Lukaku si aggira tra i 35 e i 40 milioni, cifra più che affrontabile da un club ricco come il PSG, che non avrebbe problemi neanche con il suo stipendio (che attualmente è di circa 7 milioni netti). L’offerta sembra essere più vicina del previsto.

Il Chelsea potrebbe anche accettare un’eventuale offerta della Roma, ma per il giocatore è essenziale la qualificazione alla prossima Champions League per continuare il matrimonio giallorosso. Escluse, per adesso, possibili destinazioni in Arabia e movimenti definitivi a gennaio.

La prossima estate sarà cruciale per il futuro di Lukaku, data la scadenza del contratto con il Chelsea nel 2024. Per adesso, il PSG è l’unica big europea ad essersi fatta avanti. Sarebbe l’ennesimo club prestigioso per Lukaku dopo Chelsea, Inter e Manchester United.