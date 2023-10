Pallone d’Oro: Osimhen non ha dubbi, l’annuncio in diretta

Victor Osimhen ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘TvPlay’ e sono diversi i temi affrontati. Tra questi anche il nome di chi vincerà il Pallone d’Oro.

Il Pallone d’Oro si avvicina sempre di più. Il prossimo 30 ottobre ci sarà la consegna del premio più ambito dai calciatori (e non solo) e per questo motivo sono anche i diretti interessati a svelare chi lo potrà vincere.

E, ai microfoni di TvPlay, il tema viene affrontato anche da Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli, ancora ai box per infortunio, dice la sua sul Pallone d’Oro e su chi lo potrà vincere in questa stagione. Di certo per lui è un obiettivo, ma complicato già da subito.

Pallone d’Oro: l’annuncio a sorpresa di Osimhen

Osimhen ha sicuramente l’obiettivo di vincere un giorno il Pallone d’Oro. Ma per il momento rappresenta un traguardo sicuramente non vicinissimo per diversi motivi. Di certo, però, non ha nessuna intenzione di non realizzare questo sogno e in futuro lavorerà per cercare di ricevere questo riconoscimento. Ad oggi, però, la corsa è a due e l’attaccante del Napoli dice la sua in diretta ai microfoni di TvPlay. Si tratta di parole che sono destinate a fare il giro del mondo considerando anche l’importanza del calciatore.

Stando alle parole di Osimhen, Messi e Haaland meritano entrambi il Pallone d’Oro e il calciatore ha preferito non dare indicazioni precise su questo tema. Di certo lui ha un’idea molto chiara anche se non l’ha svelata. Senza dire che magari in futuro sarà lui a portare a casa questo trofeo.

Di certo Osimhen è consapevole che, nonostante la stagione pazzesca con il Napoli, non riuscirà quasi certamente a realizzare il suo sogno. Ma in futuro può dire la sua e siamo consapevoli che farà di tutto nelle prossime stagioni a tagliare questo traguardo che per lui rappresenta un qualcosa di importante.

Osimhen non si sbilancia sul Pallone d’Oro

Osimhen non si sbilancia su Pallone d’Oro e preferisce non dire la sua sulla coppia Messi–Haaland. Di certo la sua idea la ha e magari lo dirà a premio consegnato. Ad oggi, però, non si addentra nella questione e continua a lavorare con l’obiettivo di tornare il prima possibile in campo e perché no provare in futuro a vincerlo anche lui.