Soule nella rivale storica: 20 milioni alla Juve

Il gioiello della Juventus, in questo momento in prestito a Frosinone, piace proprio a tutti: la big prepara l’assegno di 20 milioni

Matìas Soulé sta dimostrando ottime cose in quel di Frosinone. L’allenatore dei ciociari Eusebio Di Francesco non può che lodarlo dopo ogni partita, lui scende in campo come se fosse già un veterano ma in realtà ha appena venti anni e solo un anno da professionista alle spalle.

Sono ottime notizie per la Juventus che considera il talento di Mar de la Plata uno dei pilastri delle prossime stagioni, assieme ad altri ragazzi lanciati da Allegri e tutti provenienti dalla Juventus Next Gen che mai come ora sta sfornando calciatori di qualità. Soulé sta avendo continuità di prestazioni e già sogna di rientrare a Torino e giocare davanti ai propri tifosi.

Per il football director Cristiano Giuntoli le prestazioni dell’argentino sono oro che cola e dimostrano quanto il settore giovanile bianconero sforni talenti su cui costruire gli anni a venire. Ma quando parliamo di Soulé facciamo anche riferimento anche a un possibile uomo-mercato: non sono poche, infatti, le big che hanno già chiesto informazioni sul fantasista.

Soulé, la Roma si muove: sarà il nuovo Dybala?

Più volte Soulè ha manifestato la volontà di tornare a Torino dopo aver ovviamente dimostrato tutto il suo valore con la maglia gialloblù del Frosinone che gli sta dando parecchie soddisfazioni. La formazione ciociara, mai come quest’anno piena zeppa di giovani promesse (Kaio Jorge, Reinier, Arjon Ibrahimovic e Barrenechea sono i maggiori talenti a disposizione di Di Francesco), sta sorprendendo tutti. E lui in questo contesto si trova a meraviglia perché è al centro dell’intero gioco offensivo proposto dall’ex tecnico di Roma e Sassuolo.

Ma il suo futuro sarà destinato a far parlare di sé, appena tornerà a Torino il prossimo 30 giugno 2024. Il nome di Soulé piace a parecchie big. In particolare, la Roma sembra sempre più interessata a mettere le mani sul classe 2003 di proprietà della Juventus: soprattutto nel caso in cui Paulo Dybala dovesse lasciare la Capitale, ipotesi remota ma non del tutto fantasiosa pensando al fatto che con molta probabilità lo stesso Josè Mourinho possa dire addio alla squadra giallorossa.

Giuntoli è molto chiaro: per Soulé o 30 milioni di euro o niente. La Roma di Thiago Pinto (anch’egli non certo di rimanere, si sta discutendo del suo rinnovo da diverso tempo) per il momento non va oltre i 20 milioni. Discorso rimandato a giugno quando l’argentino tornerà a Torino.