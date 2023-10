Ambra Angiolini, la scollatura fa impazzire i fan

Scatto da capogiro per Ambra Angiolini che tra un impegno e l’altro si gode la vita da modella e lo fa attraverso i social.

Nuova vita professionale e sentimentale per Ambra Angiolini che ha grande voglia di vivere a pieno questi suoi quarant’anni. In questo autunno televisivo il pubblico di Sky sta avendo modo di seguirla da vicino grazie alla sua partecipazione, in qualità di giudice, alla nuova edizione di X Factor. Attraverso il format canoro l’ex diva di Non è la Rai è tornata a parlare di musica.

Materia che è da sempre la sua preferita visto che, al di là delle numerosissime esperienze in televisione e al cinema, la musica è da sempre la sua passione numero uno. Proprio attraverso il talent show l’Ambra nazionale non sta dimostrato di essere solo appassionata ma anche di essere assolutamente competente riguardo all’argomento. Insomma, finalmente è giunto per lei il momento di prendersi la sua rivincita.

Soprattutto dopo il delicato periodo che l’ha vista rompere definitivamente la sua storia con l’allenatore Massimiliano Allegri. Per quanto i fan hanno sperato e continuano a sperare in un ritorno con il collega cantante Francesco Renga, la showgirl sembra destinata a dirigersi verso altri lidi. Tra una vicenda e l’altra, Ambra non disdegna però starsene in compagnia del suo pubblico sui social.

Ambra Angiolini modella sui social: la showgirl è sempre affascinante

Quando non è impegnata in tv e non è al fianco del suo nuovo compagno, da qualche tempo si frequenta con l’attore e regista Andrea Bosca, la conduttrice passa un po’ di tempo sui social dove mostra tutto il suo infinito splendore. Questa volta ha deciso di farlo indossando un abito particolare sgargiante e assolutamente scollato. Incetta di likes per la showgirl sogno proibito di molti italiani ormai da tantissimi anni.

Che Ambra sia un icona sexy per molti è risaputo, lo è da quando era giovanissima e lavorava con Gianni Boncompagni, ma adesso che è ormai diventata donna ha saputo reinventarsi mantenendo sempre quel fascino che la contraddistingue da anni. Forse è merito anche di questa sua particolare caratteristica se per tutto questo tempo è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda.

Ancora oggi Ambra è una delle showgirl e presentatrici più apprezzate in assoluto e molti dei suoi fan sperano di rivederla presto al cinema. Tra gli utenti che sono corsi a commentare il suo post, non è mancato il noto regista Ferzan Ozpetek. Chissà che non sia il preludo per qualche incredibile e inaspettata collaborazione. Sarebbe un ritorno alle origini visto che i due hanno già lavorato insieme nel film Saturno Contro.