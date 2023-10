Colpaccio Juventus: Guardiola dà il via libera

La Juventus ha messo gli occhi su un giocatore del Manchester City che farebbe davvero molto comodo ad Allegri

Non è un segreto che la Juve si sia messa alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo aver perso Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il giovane talento italiano è stato sospeso per 7 mesi per scommesse illegali e presto arriverà anche lo stop per il francese (si parla almeno di un anno). Cristiano Giuntoli è quindi al lavoro per cercare di regalare una nuova pedina a Max Allegri nel mercato invernale.

Tra i tanti nomi che circolano ci sono quelli di Khephren Thuram e Manu Koné, che sono senza dubbio tra i profili più graditi per la giovane età. Tuttavia la Juve segue con grande attenzione anche altri calciatori e cerca di non farsi scappare le possibili occasioni. Nei giorni scorsi, infatti, è aumentato l’interesse nei confronti di un elemento del Manchester City che potrebbe lasciare i Campioni d’Europa in carica nella prossima finestra di mercato.

Stiamo parlando di Kalvin Phillips, il centrocampista ex Leeds che non sembra riuscire a trovare spazio nell’undici titolare di Pep Guardiola nemmeno con De Bruyne fuori per infortunio. Nella conferenza stampa di venerdì, precedente alla gara contro il Brighton (poi vinta 2-1 dai Citizens), Guardiola ha risposto alle domande su Phillips rimanendo sul vago, senza lasciare indizi chiari sul suo futuro.

Phillips alla Juve a gennaio? Guardiola dà l’ok, trattativa avviata

In Premier il 27enne è molto richiesto: sulle sue tracce ci sarebbero il Newcastle e il West Ham, che devono però guardarsi dalla concorrenza del Bayern Monaco. Il giocatore, durante il ritiro con l’Inghilterra per le gare di qualificazione ai prossimi Europei (ha indossato una maglia da titolare nel match vinto 3-1 contro l’Italia, ndr), ha chiaramente detto di voler giocare di più con il suo club anche per conservare il posto da titolare a Euro 2024.

Il Manchester City potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di cederlo in prestito per il resto della stagione, ma solo a due condizioni. Chiunque decida di puntare sull’ex giocatore del Leeds dovrà accettare di pagare per intero il suo stipendio; inoltre i Citizens accetteranno solo un’offerta che preveda un trasferimento definitivo a luglio.

Richieste che la Juventus sarebbe disposta a soddisfare pur di avere a disposizione un centrocampista del livello di Kalvin Phillips per la seconda parte di stagione, anche se poi l’eventuale acquisto definitivo richiederebbe un esborso tutt’altro che banale (tra i 30 e i 40 milioni di euro).