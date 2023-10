Il presidente sbotta su Twitter: attacco al Var

Il presidente non trattiene la delusione per quanto accaduto in campo e sbotta su X contro il Var: pubblicato il video con l’episodio incriminato.

La nona giornata di Serie A ha portato con sé cambiamenti di equilibri in classifica ma anche colpi di scena inaspettati. Non sono mancate però neanche le polemiche. Al centro dell’attenzione, questa volta, è finito un episodio che ha coinvolto il VAR e in generale l’arbitraggio di un match nello specifico. A sbottare è stato lo stesso presidente che ha commentato quanto accaduto su X.

La nona giornata di Serie A, oltre alla vittoria della Juventus sul Milan che ha smosso gli equilibri ai vertici della classifica (Inter 22 punti, Milan 21 e Juve 20), ha portato con sé anche altri colpi di scena. Uno in particolare ha riguardato lo scontro tra Salernitana e Cagliari, terminato con un pareggio per 2-2.

Tutto è successo nei minuti finali del match. Prima ha segnato Lovumbo al 79′. Poi ha risposto Dia all’86’. All’89’ ha risposto Viola ma i granata hanno riportato tutto in parità al 95′ grazie al rigore messo a segno sempre da Dia. Un episodio in particolare però ha fatto sbottare, via social, Giulini. Ecco cos’è accaduto.

Cagliari, Giulini non ci sta e su ‘Twitter’ sbotta: il video dell’episodio incriminato

Così su X ha sbottato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini: “La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo – ha scritto – Guardatelo al VAR e ditemi se è rigore o no…“. Con tanto di video che mostra il pestone di Coulibaly su Prati. L’arbitro Chiffi era in quel caso a due passi dall’azione, in area di rigore della Salernitana, e non è intervenuto. Ma non è intervenuto neanche il VAR, come recriminato dal numero uno del club sardo.

Arbitraggio in generale della gara che ha lasciato il Cagliari amareggiato fin da subito. Tanto che già al termine del match il ds, Nereo Bonato, a ‘DAZN’ ha dichiarato: “La decisione del rigore ci ha notevolmente penalizzato. Per noi è una decisione non corretta. Io porto ai vostri microfoni l’amarezza di tutta la squadra”. Una situazione questa che è stata abbondantemente poi ribadita dallo stesso presidente.

La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo. Guardatelo al VAR e ditemi se è rigore o no… pic.twitter.com/cnU24nXtkU — Tommaso Giulini (@tommasogiulini) October 22, 2023

Video postato dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sul proprio profilo X.