Serie A, come vedere tutte le partite gratis: appassionati pazzi di gioia

Una grossa novità è in arrivo dalla prossima stagione, grazie al nuovo accordo sui diritti tv infatti sarà possibile vedere le partite in chiaro senza bisogno di alcun abbonamento

Dal 2024, il mondo del calcio in Italia sarà protagonista di una rivoluzione. Cambieranno i modi in cui le partite di Serie A vengono trasmesse in televisione. Questa notizia è giunta poco dopo l’assegnazione dei diritti televisivi che ha avuto luogo nei giorni scorsi. L’assegnazione è stata annunciata lunedì 23 ottobre, con Dazn e Sky che si sono assicurate i diritti per trasmettere le partite del campionato di Serie A fino al 2029 per un totale di 900 milioni annui bonus esclusi.

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità che Dazn si è aggiudicata, ossia il pacchetto di diritti “Try and Buy”.

Questa formula consentirà a Dazn di trasmettere un massimo di 5 partite a stagione in chiaro a partire dalla prossima stagione 2024/25.

Questa opzione già prevista nel bando sui diritti televisivi potrà essere utilizzata da Dazn nel corso dei prossimi anni. In passato è stato fatto qualche tentativo di trasmettere partite in chiaro tramite i social media, come lo scorso febbraio quando Dazn ha trasmesso il big match di Liga tra il Real Betis e il Barcellona tramite TikTok e dall’anno prossimo potremmo anche assistere a novità di questo genere nel nostro campionato.

Arriva il nuovo pacchetto di Dazn, ecco la novità delle partite in chiaro

Il pacchetto “Try and Buy” permetterà a Dazn di mettere a disposizione delle partite a scelta dell’emittente gratuitamente, e cioè al di fuori dell’abbonamento a pagamento consentendo così ai tifosi di testare il prodotto.

Questa soluzione rappresenta un modo innovativo per ‘rilanciare’ gli eventi calcistici italiani in occasione di partite selezionate. Dazn si appresta ad introdurre anche una versione gratuita della sua app con contenuti selezionati disponibili per gli utenti senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento sempre nell’ottica del “prova per sceglierci”.

Tale iniziativa rappresenta indubbiamente un passo verso l’innovazione nell’ambito delle trasmissioni sportive e offre ai tifosi nuove opportunità per seguire le proprie squadre del cuore senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento. La Serie A si prepara ad un futuro televisivo, e non solo, tutto da riscrivere, con la possibilità di partite in chiaro e l’introduzione di nuove formule di trasmissione. La speranza di tutti gli amanti del calcio italiano è che questo possa essere un primo passo verso un’esperienza di visione più accessibile ed avvincente nei prossimi anni.