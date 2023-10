Juventus, notizia folle: a gennaio torna l’ex

Indiscrezione sul possibile ritorno alla Juventus del grande ex bianconero: per gennaio potrebbe esserci il rientro a Torino

La Juventus deve intervenire nel mercato di gennaio. Allegri si aspetta il colpo a centrocampo dove nel giro di poche settimane ha perso prima Pogba e poi Fagioli. Le vicende dei due bianconeri sono note ai più, il problema è per il tecnico toscano che si è ritrovato di punto in bianco senza alternative sulla mediana.

L’utilizzo dei giovani (Nonge è stato aggregato alla prima squadra) non può bastare, nonostante la Juve non sia chiamata a gestire il doppio impegno settimanale vista l’esclusione dalle coppe europee. Ad ogni modo, Giuntoli sa che serve un centrocampista ed ha iniziato a sondare il mercato per trovare l’opportunità giusta per accontentare Allegri.

Tanti i nomi accostati ai bianconeri, da Samardzic a De Paul, passando per Hojberg, ma la sorpresa potrebbe essere un clamoroso ritorno a Torino. A lanciarla ci ha pensato il quotidiano spagnolo ‘Sport’ e riguarda Arthur: il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito alla Fiorentina, potrebbe far ritorno alla Juve già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, torna Arthur: la verità

Dopo i tanti infortuni patiti nella sua ultima stagione in bianconero e il deludente anno in prestito al Liverpool, il centrocampista brasiliano sta convincendo tutti con la maglia della Fiorentina. Il tipo di gioco di Italiano gli calza a pennello e così l’ex Barcellona ha avuto la possibilità di tornare a mettersi in mostra e far vedere a tutti le sue qualità.

Anche per questo in Spagna affermano che a gennaio la Juve potrebbe rivolerlo in bianconero, un’ipotesi che però trova più di qualche ostacolo sulla sua strada. Il primo, difficilmente superabile, riguarda l’accordo con la Fiorentina: i viola hanno preso il calciatore in prestito con diritto di riscatto e, visto anche il rendimento, l’idea è quello di riscattarlo.

Inoltre Italiano gli ha affidato le chiavi del centrocampo e non prenderebbe con piacere il suo addio a stagione in corso. A completare il quadro sfavorevole ad un suo ritorno in bianconero, anche l’esperienza precedente con Allegri, non certo positiva. In aggiunta, lo stesso calciatore non avrebbe alcun interesse a lasciare ora la Fiorentina, società che gli ha dato fiducia in un momento complicato della sua carriera e che lo sta aiutando a rilanciarsi.

Ecco allora che ipotizzare un Arthur nuovamente alla Juventus in questa stagione è complicato, Giuntoli dovrà guardare verso altri obiettivi per compensare l’assenza di Pogba e Fagioli.