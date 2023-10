La giacca si apre: resta solo l’intimo, Gregoraci straripante

Elisabetta Gregoraci resta sempre al top della forma, la conduttrice con una carrellata di foto torna decisamente protagonista

Elisabetta Gregoraci attende di tornare in tv, ma nel frattempo con i social resta in contatto con i suoi fan. Che apprezzano decisamente le sue forme e la voglia di mettersi sempre in gioco.

È tra le regine del web, i dati crescono sempre più con un affetto ormai smisurato per lei. Elisabetta Gregoraci si prende la scena come non mai, è una delle regine incontrastate sui canali social, sa come farsi voler bene dal pubblico italiano.

Del resto, l’ex moglie di Flavio Briatore è una donna da copertina, la sua bellezza è seguita un po’ da tutti. Sa come essere seducente e come attrarre sempre più followers, gli ultimi scatti lo confermano con una visuale quasi insolita per lei.

Gregoraci in bianco, show assicurato

Nell’ultima estate è stata alla conduzione dei programmi musicali, il suo passo è stato sempre deciso. Forse non sono arrivate troppe soddisfazioni dal mondo auditel, ma di certo condurre in prima serata è sempre qualcosa in più per l’esperienza maturata, i dati degli ascolti vale sino a un certo punto. La gente l’ha apprezzata in piazza e anche di più ora sui canali social, l’affetto cresce sempre più. Per la Gregoraci in intimo bianco tanti cuori e la consapevolezza di essere sempre al centro delle attenzioni.

Giacca bianca e intimo che traspare, una visuale di classe ma anche sexy. Il selfie attrae nella carrellata di foto quasi random messa dalla Gregoraci, che recentemente ha festeggiato anche un traguardo social di tutto rispetto. È riuscita ad arrivare in cifra tonda, sono due milioni i followers che la seguono su Instagram, sospinti anche da queste foto e dal fisico della conduttrice sempre al massimo della sua forma e molto attenta alla sua linea.

Il pubblico maschile la venera come una regina, mentre quello femminile vede in lei una sorta di icona per la moda. Gli accessori e i marchi che pubblicizza sono sempre tra i più seguiti, non è un caso come sia sempre una delle conduttrici più cercati in questo versante. Che siano gioielli o costumi da bagno, come quest’estate, la Gregoraci sa dare sempre quel tocco in più, riuscendo a sbalordire. E ci sarà anche tempo per il ritorno in tv, le voci si susseguono e basta solo trovare un programma adatto alle sue corde per ripartire.