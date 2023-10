40 milioni per Locatelli: Inter decisiva

Manuel Locatelli è stato l’eroe di San Siro ma viene rimesso in un intreccio di mercato davvero particolare con l’Inter di mezzo

Locatelli è ben quotato sul mercato, potrebbe esserci in ballo un’offerta clamorosa che farebbe cambiare idea alla Juventus sul destino del suo regista, pronto per una nuova avventura a sorpresa.

La gara di Milano ha chiuso un cerchio dopo sette anni e ha messo in risalto una mezzala troppo spessa sottovalutata. Manuel Locatelli in bianconero si è dimostrato un elemento di peso, non ha pagato troppo l’impatto con la squadra che tifava da bambino e ha sicuramente disputato una prima parte di stagione con qualità.

Il centrocampista però sente le sirene del mercato, c’è una situazione al quanto strana in ballo. 40 milioni per Locatelli, un intreccio con l’Inter e un giro di mediani che comincia a incuriosire, sull’asse Inghilterra-Italia da tenere in grande considerazione.

Locatelli via dalla Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi

Una situazione a incastro che bisognerà seguire, e capire anche se tutte le parti in causa siano d’accordo. In particolare, per un centrocampista che parte dall’Italia ne arriverà un altro, ma non alla Juve bensì all’Inter. Curioso strano di mercato, quindi, in cui Locatelli diventa protagonista, dopo le sue ultime prestazioni in maglia bianconera.

A convincere un club di Premier a muoversi con anticipo potrebbe essere il West Ham: gli inglesi punterebbero Locatelli, come sostituto di Soucek che potrebbe trasferirsi a zero all’Inter al termine di questa stagione.

Una situazione a intreccio davvero particolare, il playmaker italiano diventerebbe il perno del centrocampo in Premier, mentre Soucek farebbe il percorso quasi inverso, puntando su Milano.

Un cambio allargato, se possiamo dire, con la Juventus che guadagnerebbe quaranta milioni per Locatelli, ovvero grosso modo la cifra che è stata investita globalmente per averlo dal Sassuolo due stagioni fa. Situazione in itinere, da una parte c’è la sensazione che sia un pezzo chiave a Torino, dall’altra c’è un bilancio che preme.

Giuntoli potrebbe fare delle cessioni, ma si augura di non dover sacrificare il centrocampista della Nazionale. Per fare cassa, con ogni probabilità, punterà su qualche prospetto dalla Under 23, cercando così di piazzare Barrenechea (ora al Frosinone) ed eventualmente anche un altro giovane in evidenza in Ciociaria come Soulè.

Proprio per stare al riparo da ogni tentazione su Locatelli, diventato un perno del centrocampo bianconero. Adatto per il gioco di Allegri e per lottare insieme a Rabiot, sta convincendo i tifosi bianconeri per costanza e rendimento in campo.