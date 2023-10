Lo tsunami Sandro Tonali si abbatte sulla Serie A mettendo nei guai la Juventus: ecco cosa sta succedendo

L’ex giallorosso Nicolò Zaniolo, attualmente in forza all’Aston Villa, è stato interrogato per circa due ore e mezzo dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’inchiesta scommesse su piattaforme illegali che ha già portato alle squalifiche di Nicolò Fagioli, per 7 mesi, e di Sandro Tonali per 10 mesi.

Al termine dell’interrogatorio, i legali dell’ex Galatasaray hanno riferito che il loro assistito ha chiarito la sua posizione, ribadendo davanti ai pm ciò che ha dichiarato quando il suo nome è stato tirato in ballo, cioè di aver giocato solo a carte, e che soprattutto non ci sono prove di sue scommesse su match di calcio.

Dunque potrebbe sgonfiarsi lo scandalo scommesse dopo che si è paventato un suo allargamento a macchia d’olio alla luce dell’ulteriore ‘spoiler’ dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, il quale, dopo aver dato in pasto ai media i nomi di Fagioli, Tonali e Zaniolo prima che venisse loro notificato l’avviso di garanzia, ha chiamato in causa almeno altri 1o calciatori della Serie A, alcuni dei quali anche Nazionali, con il vizio delle scommesse illegali.

Eppure, non è ancora scongiurato il rischio che lo tsunami innescato dalla squalifica dell’ex rossonero Sandro Tonali possa abbattersi sulla Serie A. Se il Newcastle ha minacciato di intentare un’azione legale multimilionaria contro il Milan, infatti, anche la Juventus potrebbe fare le spese dello stop di 10 mesi per scommesse illegali dell’ex Brescia.

Ciclone Tonali sulla Serie A, la Juve nei guai: il Newcastle sulle tracce di Koopmeiners

Dovendo fare a meno per tutta la stagione di quello che avrebbe dovuto essere il faro del suo centrocampo, per il quale ha investito la bellezza di 80 milioni di euro, il Newcastle ha l’impellente necessità di chiudere la falla che si è aperta a centrocampo.

Ebbene, oltre a Ruben Neves dell’Al Hilal e Kalvin Phillips, nel giro della Nazionale inglese che però fa fatica a trovare spazio nel Manchester City di Pep Guardiola (finora solo 6 presenze complessive per 167 minuti giocati), i Magpies hanno messo nel mirino anche Teun Koopmeiner, da tempo accostato proprio alla Juventus.

Una potenziale azione di disturbo non di poco conto visto che per il prolifico centrocampista olandese, già 2 gol e due assist in questo primo ‘stint’ di stagione dopo i 10 centri e i 4 assist in quella passata, il club orobico, notoriamente una bottega molto cara, chiede non meno di 50/60 milioni di euro.

Una cifra che non sarebbe un problema per un Newcastle che dall’ottobre del 2021 è di proprietà del PIF (Public Investment Fund), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Non così, invece, per la ‘Vecchia Signora’ il cui CdA di recente ha approvato un aumento di capitale da 200 milioni di euro dopo che l’analisi della situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 ha fatto emergere una perdita del relativo trimestre pari a 75.1 milioni di euro.