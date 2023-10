Elisabetta Gregoraci on fire in minigonna e tacchi: gambe da urlo

I fan di Elisabetta Gregoraci sono senza parole, suo social arriva un nuovo post bollente

Chissà come ci si sente ad essere una delle donne più chiacchierate d’Italia. Di sicuro l’ha scoperto a più riprese Elisabetta Gregoraci, spesso al centro del clamore mediatico nel corso di questi anni.

La sua relazione con Flavio Briatore è stata analizzata (letteralmente) in lungo ed in largo dagli addetti ai lavori nel mondo del gossip. Matrimonio, famiglia, ritorno di fiamma, dubbi su tradimenti mai confermati. Si è parlato tanto di Elisabetta e probabilmente se ne parlerà ancora nel tempo. Non soltanto per quanto riguarda il solo gossip, visto che stiamo parlando di una delle presentatrici più apprezzate del piccolo schermo.

Si, perché Elisabetta ha dato dimostrazione a più riprese di saper padroneggiare al meglio le telecamere, riuscendo a ritagliarsi anche degli spazi molto importanti sotto il punto di vista televisivo. Uno degli ultimi successi, ‘Battiti Live’, ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico. Dimostrazione che non c’è soltanto l’inciucio ed il chiacchiericcio a tenere alta l’attenzione sulla bellissima 43enne calabrese.

In queste ore, purtroppo, un a brutta notizia ha tra l’altro riportato Elisabetta al centro del web. La scomparsa della cara nonna di ben 102 anni: “Sei stata una forza della natura nonnina mia! Eri la prima a guardarmi sempre in tv a darmi il tuo supporto e affetto!”, parte del lungo e commovente messaggio pubblicato proprio dalla Gregoraci su Instagram.

Elisabetta Gregoraci, i fan deliziati ancora una volta: scatto bollente

Proprio i social, tra l’altro, sono strumenti che Elisabetta utilizza tantissimo per parlare con i suoi fan, restare a stretto contatto con loro. Sia per raccontare della sua vita privata, certo, ma anche per mostrarsi in tutta quella bellezza che ha fatto innamorare migliaia di italiani nel corso di questi anni. In una delle ultime foto pubblicate dalla showgirl si intravede non soltanto la bellezza, ma anche una forma fisica davvero invidiabile.

La Gregoraci ha passato ormai abbondantemente i 40 anni, ma non smette mai di stupire. Maglietta bianca, completo con giubbotto e minigonna di jeans, sorriso sempre smagliante e gambe da urlo. C’è da poco da dire: Elisabetta ancora oggi è una delle donne più sexy del mondo dello spettacolo. E non ci sono filtri che tengano, il tutto è testimoniato giorno dopo giorno dai post e dalle stories che lei stessa condivide con i suoi follower (ad oggi ben 2 milioni soltanto su Instagram). Non ci si stupisce più, o forse sì.