Wanda Nara, confessione su Ballando: quello che non si poteva immaginare

Wanda Nara ha accettato di partecipare a ‘Ballando con le stelle’, ma solo ora ha rivelato un dettaglio relativo al suo futuro professionale

Vedere Wanda Nara in veste di concorrente a ‘Ballando con le stelle’, dove ha esordito pochi giorni fa. La famosa showgirl ha tranquillizzato molti, soprattutto in considerazione dei problemi di salute che si è trovata ad affrontare recentemente. Anzi, c’è chi ha addirittura azzardato e sostenuto che lei abbia voluto “giocare” con la malattia per poter attirare l’attenzione su di sè.

Niente di tutto questo. La showgirl e procuratrice è davvero malata, anche se lei non ama farsi compatire, proprio per questo desidera farsi forza anche per non spaventare i suoi figli. Ogni passo è stato però compiuto con estrema oculatezza e in pieno accordo con i medici.

Pur essendo nota per essere la moglie e la procuratrice di Mauro Icardi, Wanda Nara ha sempre desiderato essere indipendente. Nel momento in cui è stato necessario e i suoi figli erano piccoli, l’argentina non ha esitato a mettere da parte il lavoro e a occuparsi in prima persona di loro, ma ora se le condizioni lo permettono lei vuole anche poter lavorare. E le occasioni per poterlo fare non mancano.

Attualmente lei è infatti nel cast di “Ballando con le stelle“, trasmissione in onda ogni sabato sera su Raiuno, dove si sta mettendo alla prova in un ambito in cui non ha alcuna esperienza, ma dove sta stupendo in positivo tutti, compresa Carolyn Smith, la più accreditata tra i giurati.

La coreografa, infatti, non ha esitato a farle i complimenti per la sua esibizione in occasione della prima puntata, una rumba, dove è apparsa davvero brava.

Wanda Nara: la rivelazione sul suo futuro professionale

L’impegno nello show non è però l’unico che si prospetta per lei, come ha rivelato in una diretta Instagram in cui ha voluto soddisfare la curiosità dei suoi follower. “Ho firmato un contratto con Telefe per un paio d’anni – ha detto – Abbiamo progetti nuovi che mi piacciono, sarà conduttrice . Sono molto felice“.

La procuratrice desidera prendere sul serio ogni impegno che le si prospetta e lo sta facendo anche con la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”: “Mi sono allenata 8 ore al giorno settimana scorsa. Gli argentini sanno che non sono una ballerina, qui le aspettative erano davvero alte. Io ero davvero nervos”.

Essere tornata in Italia per questa esperienza la riempie di gioia perché conferma quanto il nostro Paese sia legato a lei ed è per questo che Wanda Nara ha accettato con entusiasmo, pur chiedendo prima il parere dei medici che l’hanno in cura: “L’Italia è casa mia: ho amici che sono famiglia, amo stare qui. Anche la Spagna mi piace molto”, ha concluso.