Colpo a zero in porta: la Roma fa sognare i tifosi

Un portiere a costo zero per la Roma, che sappia dare maggior sicurezza rispetto a Rui Patricio è in arrivo per il 2024

Il nuovo numero uno giallorosso sarebbe un elemento indispensabile, a disposizione di Josè Mourinho o del suo sostituto.

La Roma in difesa ha bisogno ancora di qualche accorgimento, non è un caso come i tifosi siano spesso all’erta. La retroguardia non ha una guida stabile, nonostante da qualche stagione non c’è stato alcun ballottaggio per la porta.

I tifosi non si fidano di Rui Patricio, il portoghese non fa papere evidenti ma allo stesso tempo sembra non garantire il salto di qualità alla squadra. È in scadenza a giugno 2024, ma potrebbe addirittura essere sostituito prima, con un suo collega pronto a scalzarlo per la sua prima esperienza in Serie A.

La società si starebbe muovendo per l’erede del portoghese, ma non tutti nella dirigenza sono così convinti nel puntare su un estremo difensore giovane.

Meglio andare direttamente su un profilo rodato, che possa avere la giusta esperienza per guidare la difesa e, soprattutto, la capacità di tenere i nervi saldi sia nelle gare importanti in Serie A nonché nelle competizioni europee.

Il profilo individuato sarebbe il top in materia, può liberarsi con entusiasmo: Keylor Navas dal Psg alla Roma, l’opzione è praticabile.

Roma, il colpo arriva a sorpresa

Il portiere è in scadenza come Rui Patricio nel mese di giugno, ma guadagna ora tanto per gli standard dei parigini. Che, in considerazione anche di un ritorno al calcio di Sergio Rico, avrebbe in mano un vice ideale per Donnarumma e potrebbero far partire in anticipo il costaricense, andando a liquidarlo già per gennaio e libero di trovare una nuova squadra.

In tutto ciò, Mourinho avrebbe Navas per sei mesi, poi sarebbe un altro tecnico a puntare tutte le sue carte sul portiere come faro della difesa.

Dal canto suo, Navas vuole giocare e non va a guardare la destinazione, più di tanto.

Nella scorsa stagione era tanto il desiderio di mettersi in luce che accettò la meta del Nottingham Forest per sei mesi, non proprio il massimo in Premier League.

Nella Roma avrebbe maggiori prospettive e una vista interessante per il mondiale del 2026, puntando così su una continuità importante per mantenersi in forma ed essere decisivo.