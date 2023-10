Ripicca sul Milan: firma gratis con l’Inter

Il club nerazzurro è molto attivo sul calciomercato ed in vista delle prossime sessioni è pronto a intervenire per rinforzare la rosa

Quella tra le due squadre di Milano è una delle più grandi e storiche rivalità del calcio italiano. Negli ultimi anni la sfida tra Inter e Milan è diventata ancora più accesa con sfide come quelle decisive per lo scudetto di due anni fa o le semifinali di Champions League della scorsa stagione. Insomma, il derby di Milano non è mai banale e i due club sono sempre più protagonisti del panorama italiano.

Allo stesso tempo va detto che negli ultimi anni Inter e Milan hanno avuto importanti scontri anche sul mercato. I nerazzurri hanno ‘scippato’ il turco Hakan Calhanoglu ai cugini rossoneri, prelevandolo dal Milan a parametro zero.

Il turco si è trasformato e – se al Milan faticava notevolmente – all’Inter è una delle pedine chiave del club. Poi altre sfide sul mercato come quella per Marcus Thuram dove l’Inter ha effettuato un’offerta superiore, riuscendo cosi a convincere il figlio d’arte. Ebbene – secondo le ultime indiscrezioni – non è affatto finita qui.

Come confermato dal vice ct dell’Iran ai microfoni di Sportitalia il centravanti del Porto Taremi sarebbe pronto a dire si all’Inter. Il calciatore sarebbe intrigato da questa ipotesi con i vice-campioni d’Europa che sono un club in costante crescita. Questa sarebbe l’ennesima beffa dell’Inter ai danni dei cugini. Una beffa che – in questo caso – sarebbe davvero difficile da dimenticare.

Inter, ennesima beffa al Milan

Per tutta la scorsa estate Taremi è stato il principale obiettivo per l’attacco della dirigenza rossonera. Alla fine sia il Porto che il calciatore non erano convinti e nello specifico l’iraniano non ha affatto gradito l’offerta economica, di soli 1.5 milioni di euro annui. Poco, abbastanza poco per un calciatore che – tra l’altro – si libererà a parametro zero il prossimo giugno. E qui entra in scena l’Inter e il suo ad Beppe Marotta, sempre attento al mercato degli svincolati.

Secondo alcune indiscrezioni, l’Inter sarebbe pronta a fare un’offerta a gennaio, ma nell’eventualità potrebbe chiudere anche per un colpo a parametro zero in estate.

Insomma l’Inter non si ferma e anzi raddoppia. In attacco è arrivato Marcus Thuram ma presto il club potrebbe prendere un altro colpo da novanta, un attaccante destinato a sostituire il cileno Alexis Sanchez, calciatore che ha firmato (a meno di colpi di scena) solo per un anno. Inter e Milan, il derby non è solo in campo. E’ ancora sfida sul calciomercato.