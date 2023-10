Michela Quattrociocche sexy allo specchio: è sempre più bella

L’attrice decana del cinema italiano, dopo l’addio al padre delle sue due figlie ovvero l’allenatore del Pisa Alberto Aquilani, pare abbia ritrovato serenità nella sua vita privata

Michela Quattrociocche è prossima al compimento dei trentacinque anni d’età. Due anni prima della fine della prima decade dell’attuale millennio, ha interpretato Niki Cavalli nel film Scusa ma ti chiamo amore, un grande successo mediatico estrapolato dall’omonimo libro campione di vendite, scritto da Federico Moccia. Lo stesso autore ne ha poi curato anche la regia.

Nel 2010 si cimenta in una commedia più leggera e meno emotivamente impattante, interpretando Marina Romani nel film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile che vede anche la partecipazione di Enrico Brignano e Giorgio Panariello. È in questi anni che comincia un’assidua frequentazione con Matteo Branciamore, cantautore ma anche a sua volta attore, in quegli anni particolarmente conosciuto per essere presenza fissa nella serie tv italiana dal titolo I Cesaroni.

Nel 2012, Quattrociocche sposa l’allora calciatore Alberto Aquilani, a quei tempi in forza alla Fiorentina dopo aver mancato l’obiettivo di divenire una bandiera della Roma, squadra della sua città. I due diventano genitori di Aurora, nata il 18 aprile del 2011, e Diamante, nata il 3 novembre 2014.

La coppia ha tuttavia deciso di separarsi nel 2020. In questo lungo lasso di tempo erano mutate molte cose. Aquilani aveva da poco smesso di giocare e si era dedicato all’attività di allenatore, a seguito per giunta di due esperienze all’estero fra Portogallo (Sporting Lisbona) e Spagna (Las Palmas).

La difficile separazione e la serenità ritrovata

I due hanno pensato fosse bene in primo luogo comunicare il tutto alle figlie. Sono state dunque messe al corrente a cena, cercando di far passare il concetto in maniera semplice anche se la situazione magari era complessa. Ed è stata agevolata dal fatto che il padre, a causa del suo lavoro, spesso e volentieri si trova fuori casa per lunghi periodi.

L’ormai ex coppia ha poi diffuso un messaggio negli immediati momenti successivi per divulgare al loro seguito la scelta effettuata. Tutt’oggi, malgrado sia trascorso un considerevole lasso di tempo, Quattrociocche e Aquilani si frequentano amichevolmente. Spesso capita che mangino un piatto di canestrelli al ragù assieme, nel rispetto reciproco del loro precedente legame e appunto delle due figlie.

Una ritrovata serenità che è ravvisabile dai post pubblicati sul suo profilo Instagram da Michela Quattrociocche. Qui la troviamo intenta a scattarsi un selfie dinnanzi ad uno specchio, mentre indossa una sorta di kimono dai rimandi particolarmente orientali. Come si può notare, l’età per lei non sembra trascorrere e ciò è come detto frutto della pace dei sensi raggiunta.