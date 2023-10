Addio Juventus, firma UFFICIALE: Allegri disperato

L’addio alla Juventus è ormai ufficiale. Ha già firmato il contratto con la sua nuova società e Allegri non è per nulla felice

Il futuro si compone delle scelte nel presente, poi di quelle in dirigenza e nello staff con una ricaduta diretta sulle vicende di campo.

Quest’anno Massimiliano Allegri e i suoi calciatori sono tornati ad averne di importanti dopo le peripezie della scorsa stagione e le vicende giudiziarie che hanno fortemente condizionato i risultati sportivi, per poi portare all’esclusione dalle coppe europee. Il tecnico livornese sta cercando di sfruttare un evento negativo per concentrarsi totalmente sul campionato e chissà tornare a vincere lo scudetto. Per ora le cose stanno andando bene in tal senso, nonostante l’ex allenatore del Milan continui a dire che l’obiettivo è semplicemente tornare in Champions League, quindi tra le prime quattro. La profonda ristrutturazione della società, però, va avanti a ogni livello e nelle ultime ore ha riguardato anche il capo scouting. Stiamo parlando di Matteo Tognozzi, uomo importante per il destino della Juventus e che negli ultimi anni ha patrocinato un patrimonio importante per la Vecchia Signora. Da Miretti e Iling-Junior, passando per Huijsen, Yildiz e Soulé, sono tanti i talenti che sono esplosi a partire dal suo lavoro. Nonostante i risultati siano positivi, il suo contratto sarebbe comunque scaduto al termine di questa stagione e non aveva certezza di continuare nella società sabauda. Il suo addio, quindi, si è consumato con diversi mesi d’anticipo.

Tognozzi dice addio alla Juventus: ha firmato il contratto con il Granada

Non è così usuale vedere un trasferimento di questa portata a stagione ormai iniziata, eppure è successo. Tognozzi, infatti, ha già firmato il suo nuovo contratto con il Granada, club della Liga in cui vestirà i panni del direttore sportivo.

Di fatti, l’ormai ex capo scout bianconero ha ricevuto la promozione che cercava a questo punto della sua carriera e la Juventus ha ripreso il suo processo di profonda ristrutturazione dello staff. Anche perché bisognerà stabilire anche il destino di Manna e Chiellini nei prossimi mesi. Tutti contenti, quindi? No, perché i saluti ufficiali di Tognozzi porteranno un vuoto importante nella società torinese. L’uomo che era dietro la rivoluzione giovane e talentuosa di Madama andrà sostituito al meglio e permettendo ad Allegri di avere una rosa ampia e competitiva anche attraverso il settore giovanile. Ma le ambizioni e i cambiamenti vanno rispettati, e il calcio è fatto anche di dolorosi addii, come in questa occasione.