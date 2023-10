Boom: Chiesa via dalla Juventus a giugno

Federico Chiesa e la Juventus, l’addio adesso può davvero concretizzarsi nel mese di giugno: ecco la clamorosa ipotesi di mercato

Vincere aiuta a vincere e dopo il successo a San Siro sul Milan, la Juve di Massimiliano Allegri è riuscita a ripetersi anche in casa contro il Verona. Una gara dominata ma sbloccata solo nei minuti finali grazie alla rete di Cambiaso.

Intanto, però, le attenzioni dei vertici del club piemontese sono tutte rivolte alle prossime scelte in sede di calciomercato.

Cristiano Giuntoli, la scorsa estate, è stato scelto sia per rimettere a posto i conti che per potenziare la rosa e renderla competitiva in ogni situazione. Nonostante una sola competizione in ballo quest’anno, ciò che sta per accadere a centrocampo non lascia troppo tranquillo l’allenatore livornese.

Il ds dovrà infatti correre ai ripari e rimpiazzare due nomi di grande peso come Paul Pogba e Nicolò Fagioli che, per situazioni differenti, stanno per incassare una doppia pesantissima squalifica.

Ma c’è un tema sempre più caldo che sta spostando su di sè l’attenzione della dirigenza: il futuro di Federico Chiesa torna sotto la lente d’ingrandimento. Dopo un anno difficile a causa del gravissimo infortunio al ginocchio, il talentuoso attaccante torna nel mirino di diverse grandi società.

Juve, bye bye Chiesa: ecco dove giocherà

E a riportare le ultime è il portale iberico ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come in vista di giugno la Juventus potrebbe valutare la cessione del 25enne genovese. La scorsa estate ci hanno già provato Liverpool e Manchester United, due delle società che da tempo seguono con interesse l’evoluzione di Chiesa in quel di Torino.

Il giocatore sembrerebbe aver richiesto uno stipendio alla pari di Vlahovic per dare il via libera al rinnovo contrattuale con la ‘Vecchia Signora’: al momento la scadenza è ferma al 30 giugno 2025.

Per tale ragione, senza prolungamento, è praticamente scontato che il classe 1997 possa dire addio a giugno ai colori bianconeri.

In tal senso, però, sarebbero altre due le società in primissima fila e sempre dalla Premier League. Tottenham e Newcastle rimangono interessatissime all’ala della Juventus che, alle attuali condizioni, viene valutato non meno di 50 milioni di euro.

Una spesa assolutamente sostenibile sia dagli ‘Spurs’ che dai ‘Magpies’, a caccia di nuovi gioielli da strappare al calcio italiano.

Ci sarà dunque da attendere per capire come andrà a finire la situazione anche se il destino potrebbe spingere Chiesa ad una nuova avventura in uno dei campionati più ambiti al mondo. Sono 8 le presenze di Chiesa quest’anno con la Juve, con 4 gol e 1 assist vincente all’attivo in Serie A.