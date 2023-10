Addio Juventus: colpo da 57 milioni di euro

La Juventus sta valutando diversi profili per il calciomercato di riparazione. Il primo grande obiettivo rischia però di sfumare a breve

La Juventus si è già messa al lavoro per individuare i rinforzi giusti da consegnare a Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato di riparazione.

Uno dei reparti che la Juve ha bisogno di rinforzare è senza dubbio il centrocampo. Le vicende extra campo, che hanno portato alla squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, mettono la dirigenza bianconera nella condizione di intervenire tempestivamente, in modo da consegnare a mister Allegri calciatori di qualità e quantità.

Nonostante la Juventus stia lavorando sotto traccia da diverse settimane, il primo grande obiettivo individuato rischia però di svanire nel giro di poco tempo, vista anche la folta concorrenza.

Kalvin Phillips via dal Manchester City, la richiesta spaventa la Juventus

Le squalifiche rimediate da Pogba e Fagioli mettono la società nella condizione di intervenire in maniera celere.

Il primo obiettivo della Juventus è Kalvin Phillips del Manchester City, che sta trovando poco spazio agli ordini di Pep Guardiola.

Il centrocampista inglese è il preferito di Massimiliano Allegri, visto che andrebbe ad aggiungere qualità ed esperienza all’interno della rosa. Per la ‘vecchia signora’, però, il classe 1995 pare destinato a restare solamente un sogno.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Mirror, infatti, il Manchester City è intenzionato a chiedere circa 57 milioni di euro per lasciarlo partire.

Come se non bastasse, su Phillips hanno messo gli occhi anche Liverpool, Aston Villa, West Ham e Newcastle. Anche i Magpies vista la squalifica di Tonali stanno cercando rinforzi, e il classe 1995 ha il gradimento totale da parte del tecnico Howe.

Il City pare aver aperto alla formula del prestito, anche se ha intenzione di inserire un diritto/obbligo prima di dare il via libera definitivo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus proverà a fare un tentativo, ma le condizioni che pone il club di Manchester spaventano e non poco la dirigenza.

Per Kalvin Phillips il futuro pare essere sempre in Inghilterra, con diversi club pronti a darsi battaglia per acquistarlo. Il primo grande obiettivo per la Juventus – quindi – pare sfumare definitivamente.

