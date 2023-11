Contatti in corso, l’Inter lo strappa al Napoli: altro colpo alla Marotta

Super colpo per l’Inter, Marotta anticipa ancora una volta tutte le rivale: stavolta il top player lo strappa al Napoli

Beppe Marotta ci prova ancora. L’amministratore delegato dell’Inter si gode i successi della rosa costruita nell’ultima sessione di calciomercato, ma non resta con le mani in mano. Per la prossima estate sa già come muoversi, ed è pronto a piazzare un altro super colpo, l’ennesimo della sua carriera. Stavolta strappandolo al Napoli.

Oltre al tricolore, ancora sul petto della squadra azzurra per qualche mese, l’ex dirigente della Juventus ha infatti intenzione di portare via dalla città partenopea anche uno dei giocatori decisivi per la vittoria di quello scudetto che resterà, in ogni caso, storico.

Specializzato nell’acquisto di calciatori a parametro zero, stavolta Marotta ha messo nel suo personale mirino Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, tra le poche note positive fin qui del Napoli in questa stagione altalenante, è ancora alle prese con un rinnovo di contratto apparentemente bloccato.

Salvo sorprese delle prossime settimane, da febbraio potrà quindi firmare con la sua nuova squadra, scegliendo serenamente la destinazione migliore per la sua carriera a livello economico, e non solo. E l’Inter potrebbe rivelarsi, da questo punto di vista, la soluzione migliore in assoluto, non volendo Zielinski prendere in considerazione soluzioni arabe che già in estate avevano provato a convincerlo.

Un giocatore di alto livello come il numero 20 del Napoli fa ovviamente gola a tante squadre importanti in Italia e più in generale in Europa. Non a caso il suo nome è stato accostato, nelle ultime settimane, a formazioni come la Lazio del suo ex mentore Sarri, la Juventus di Giuntoli e addirittura il Milan e il Bayern Monaco.

Zielinski nel mirino dell’Inter: primi contatti con l’entourage

Tra le varie soluzioni che potrebbero però intrigare Zielinski, quella interista potrebbe però essere quella più importante, e da molti punti di vista. La società avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage e sarebbe pronta a offrirgli un contratto economicamente molto vantaggioso.

In più, gli permetterebbe di continuare a misurarsi in un campionato importante, in un paese, l’Italia, in cui si è perfettamente ambientato, e probabilmente anche con l’opportunità di poter godere ancora di una maglia da titolare.

Per quanto Mkhitaryan, altro grande giocatore portato da Marotta all’Inter a parametro zero, continui a garantire un alto livello di prestazioni, è chiaro che Zielinski avrebbe dalla sua la carta d’identità in un ipotetico ballottaggio tra i due per un posto da titolare il prossimo anno.

Per ora si tratta comunque di indiscrezioni. La priorità del polacco resta infatti ancora il rinnovo di contratto con il Napoli. Non dovessero esserci grandi novità da qui a gennaio, farà al momento opportuno la scelta migliore per la sua carriera e la sua vita.