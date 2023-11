Diletta Leotta fa innamorare San Siro: scollatura meravigliosa

Diletta Leotta da sballo: eccola tornata in splendida forma pronta a infuocare il web con le sue forme

Quante volte i tifosi negli ultimi anni hanno dimenticato a quale partita stavano per assistere? Certo che se a bordocampo c’è una bellezza come la sua, è quasi impossibile concentrarsi anche di fronte ad un big match. Con Diletta Leotta, la stupenda conduttrice siciliana che ad agosto è diventata mamma per la prima volta, non si sta mai tranquilli. E chi la segue da anni sui social, lo sa molto bene…

Un viso meraviglioso, ma anche meravigliose curve che fanno letteralmente girare la testa. La splendida italiana ha da anni conquistato il web, anche a livello internazionale.

Su Instagram, infatti, non ci sono solo italiani a seguirla. L’ex volto Sky, oggi a DAZN, conta la bellezza di 8,9 milioni di follower, molto più del suo stesso fidanzato, Loris Karius, che è un portiere di calcio ed ha anche giocato una finale di Champions League.

Ma la vera Champions dei tifosi è proprio lei, la bionda di Catania che iniziava la sua carriera a Sky da giovanissima nel 2012. Diletta, prima di diventare così famosa anche grazie allo sport che poi è diventato il suo lavoro principale, ha infatti fatto parte di Sky meteo 24. Pochi anni dopo sono arrivate trasmissioni come Sky Serie B, Goal Deejay. Poi eccola a bordocampo, per presentare le gare di punta della giornata.

Diletta Leotta, mamma mia! Si vede tutto

Indovinate chi era a San Siro per Inter-Roma domenica scorsa? Proprio lei, Diletta Leotta, la quale dopo la gravidanza terminata ad agosto è tornata in una forma strepitosa. Pazzesco lo stato di forma in cui si trova oggi la classe ’91, siamo solo ad ottobre e le sue nuove foto fanno già impazzire i follower. L’ultima postata è da urlo.

Una vera dea quella che incanta oggi il pubblico di social e web, una donna quasi ‘illegale’ che ha subito fatto perdere la concentrazione a chi stava per guardare la partita decisa a dieci dal termine da Thuram. Diletta è meravigliosa con il suo sorriso e gli occhioni che guardano dritti nell’obiettivo, mentre il vestitino ne esalta le favolose forme.

Quella zip poi tradisce i deboli di cuore. Lo scatto è da bollino rosso, con quell’apertura si vede proprio tutto. Il lato A esplosivo della conduttrice non regge e fa ammattire i fan. Curve da capogiro, c’è da abituarsi di nuovo, Diletta è tornata più bella che mai.