“Faremo notte”: Monica manda in tilt Instagram

Celebre volto del giornalismo sportivo su scala nazionale, sono ormai quindici anni che Monica Bertini imperversa tra le principali emittenti televisive italiane.

Monica Bertini è, come tutti sanno, una rinomata giornalista sportiva. Si è addentrata in questo specifico settore dopo fugaci esperienze sul piccolo schermo in altri ambiti, si vocifera su televisioni locali. Dopodiché ha definito in maniera incontrovertibile il proprio percorso venendo assoldata da Sportitalia. Successivamente ha lavorato pure per Sky e Mediaset.

È senz’altro una delle firme più iconiche del giornalismo sportivo italiano dell’attuale generazione, divenuta a tutti gli effetti un vero e autentico simbolo per Mediaset a cui la lega un sodalizio durato svariati anni.

Nasce nella bellissima città di Parma nel 1983, all’incirca a metà maggio. Si forma studiando presso il prestigioso liceo linguistico del rinomato capoluogo emiliano. Trasloca quindi in quel di Milano per proseguire il proprio percorso di studi, iscrivendosi alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo, presso l’università IULM. Qui raggiunge un risultato ragguardevole, conseguendo un master in giornalismo sportivo.

La tesi che presenta si disimpegna in un’intricata esplorazione a trecentosessanta gradi dell’elemento notiziabile, tra etica giornalistica e giudiziaria. Argomenti di un certo rilievo e non alla portata di tutti che le valgono una laurea con voti eccelsi. Terminato il percorso accademico, nel 2010 riesce ad essere a tutti gli effetti giornalista, venendo iscritta all’albo dei pubblicisti ed esordendo in e-Tv e Parma Tv.

L’inizio dell’inarrestabile ascesa

È il 2013 l’anno in cui si registra il suo approdo su Sportitalia. Dal 2016 inoltre Bertini compie un ulteriore progresso, diventando giornalista professionista e non solo pubblicista. Giunta alla conclusione della sua permanenza nei palinsesti del canale che va in onda sul 60 del digitale terrestre, passa quindi a Mediaset per cui conduce e redige molte trasmissioni, sia sui canali in chiaro che su quelli a pagamento.

Sono svariati i programmi a cui ha presenziato, sia da ospite che da conduttrice, nel corso di questi anni. Tra i più seguiti si possono certo annoverare Road to Cardiff-Champions League (l’anno in cui la Juventus ha perso la finale), Serie A live, il sorteggio per la coppa del mondo nel 2018 al quale hanno fatto seguito tutti i vari approfondimenti come Casa Russia, Balalaika-Dalla Russia col pallone, Mai dire mondiale.

In quest’ultimo post su Instagram la vediamo collocata sempre all’interno degli studi televisivi, pronta per una nuova puntata della sua attuale trasmissione. Vera stakanovista, capita di rado si conceda una vacanza che sia al mare o in uno chalet. Ma quando fai della tua passione il tuo lavoro, è come se non lavorassi un giorno solo in vita tua, parafrasando il famoso detto di Confucio. La Bertini prende il proverbio alla lettera e manda in tilt i social per la sua enorme abnegazione.