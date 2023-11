Torna in Serie A, riecco Suso: affare ad un passo

Lo spagnolo Suso è pronto per una nuova esperienza italiana, potrebbe essere così l’elemento ideale per una big in attesa di rilancio.

Suso ha le giuste credenziali per fare ancora benissimo in Serie A, considerato che la sua esperienza in Spagna sembra essere agli sgoccioli. Il suo piede di certo può scatenare la fantasia di una squadra che punta al talento per migliorarsi in campo.

Le opzioni per il mercato di gennaio cominciano ad essere importanti, guai a mollare la presa su obiettivi concreti. In questo caso, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che continua a interessare, un elemento come Suso in uscita dal Siviglia.

Con il club iberico il rapporto è altalenante, un po’ come l’andamento in campo degli spagnoli che non trovano mai pace nemmeno in panchina.

In questa stagione Suso ha trovato continuità, giocando sinora nove partite in Liga con un gol, ma vorrebbe maturare ben altre esperienze sportive puntando così al ritorno in Italia.

Suso in Serie A, una big è pronta

Il talento del calciatore spagnolo non si discute, erano soprattutto le pause che aveva in campo a far discutere. Su quest’aspetto, però, sembra essere migliorato decisamente, come ha dimostrato anche nella scorsa stagione quando con il suo ingresso eliminò la Juventus dall’Europa League. Il trequartista ha colpi importanti e possono essere decisivi per il futuro nel nostro campionato, adesso si parla della Lazio per il suo futuro prossimo.

Lo spagnolo andrebbe così in una squadra piena di tecnica ma che cerca ancora qualcosa sul mercato. Ovvero, un elemento che possa bucare la linea difensiva avversaria con strappi centrali e, soprattutto, possa dare una mano in mezzo, sacrificandosi senza problemi.

Sarri punta su un Suso tuttofare, del resto è stuzzicato dall’idea di avere in mano un altro giocatore con grande talento per modellarlo a suo piacimento. Un centrocampo formato dal calciatore del Siviglia, Luis Alberto e Guendouzi sarebbe il massimo sia per qualità, nonché per copertura del campo.

Al momento è solo una idea, il contratto di Suso scade nel 2025. Non sarebbe nemmeno una questione di prezzo, quanto più di motivazioni all’interno del Siviglia. Perché il club resta sempre un po’ agitato e lo spagnolo potrebbe puntare sulla Capitale, volendo almeno una garanzia di disputare le coppe europee.

Gennaio sarà il mese dove tanti tasselli saranno messi al loro posto, compreso quello di un ritorno di Suso in Italia quanto mai gradito dagli amanti del bel calcio.