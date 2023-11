VAR più efficace con la bomboletta spray: invenzione geniale in Spagna | VIDEO

Dalla Spagna arriva una geniale invenzione: Var più efficace grazie alla bomboletta spray. Ecco tutti i dettagli

Anche in epoca Var le polemiche per le decisioni dei direttori di gara non mancano così come i capannelli di calciatori attorno all’arbitro per chiedere lumi su una sua decisione o, perché no, per condizionarlo.

Paradossalmente a seguito dell’introduzione del Var scene del genere si sono moltiplicate e dilatate nella durata: in attesa dell’esito del check da parte della sala Var, ‘conciliaboli’ tra l’arbitro e i calciatori sono ormai all’ordine del giorno sui campi di calcio di tutto il mondo.

I tifosi ci si sono abituati e neanche ci fanno più caso, eppure non si può negare che ‘incontri’ troppo ravvicinati tra i calciatori e il direttore di gara rischiano di minare la serenità di giudizio delle ‘giacchette nere’ (una volta…), già sottoposte a un enorme carico di stress in quanto ogni loro decisione è scannerizzata dalle decine di telecamere presenti su ogni rettangolo verde. Che fare? Ebbene, la soluzione l’ha trovata un fischietto spagnolo grazie a una sua geniale intuizione.

Spagna, bomboletta spray per allontanare i calciatori durante il Var

Una volta c’era solo il fischietto, ora nella ‘cassetta degli attrezzi’ di un direttore di gara non può mancare la bomboletta spray benché il suo utilizzo sia a discrezione delle varie federazioni.

Chissà quante volte avete visto un arbitro tracciare con la schiuma della bomboletta spray la corretta posizione della barriera e il punto esatto della battuta di una punizione.

Un espediente per evitare che qualcuno faccia il furbo collocando la sfera a proprio piacimento oppure avvicinando la barriera al punto di battuta.

Insomma, niente di nuovo. Eppure Saul Ais Rei, arbitro di Mirandes-FC Cartagena, match della Segunda Division. durante un check, lasciando allibiti i calciatori in campo, ha estratto la bomboletta spray con la quale ha delimitato sul manto erboso il confine che i calciatori non avrebbero dovuto oltrepassare per non esercitare su di lui indebite pressioni.

Un utilizzo, quindi, originale della familiare bomboletta spray che, come detto, sulle prime ha lasciato basiti i calciatori in campo che, però, hanno rispettato la decisione e la tempistica del ‘fischietto’.

Qualcosa, dunque, di mai visto e che ci si augura che possa essere replicato su tutti i campi di calcio in modo da diventare una prassi diffusa rendendo così meno stressante e soprattutto non condizionante l’operato di un direttore di gara.