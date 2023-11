Lautaro Martinez, futuro deciso: l’agente esce allo scoperto

Alejandro Camano esce allo scoperto e fa chiarezza sul futuro dell’attaccante dell’Inter: arriva la decisione definitiva

L’Inter si trova al primo posto in classifica dopo dieci giornate e gran parte del merito va senza dubbio a Lautaro Martinez, che ha firmato la bellezza di 11 gol di cui 4 solo contro la Salernitana.

Il ‘Toro’ è completamente scatenato in questa prima parte di stagione ed, assieme al suo nuovo compagno Marcus Thuram, è deciso a riportare i nerazzurri sul tetto d’Italia.

L’attaccante argentino non sta soffrendo per niente l’assenza di Lukaku ed è entrato subito in sintonia con l’attaccante francese, entusiasmando i tifosi dell’Inter che sperano di vederli a lungo in coppia.

L’Inter stessa vuole che Lautaro Martinez vesta la maglia nerazzurra ancora per tanti anni, la società si è messa subito al lavoro per rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2026.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra le parti per entrare nel vivo della trattativa, ma l’attaccante argentino ha già preso la sua decisione e a rivelarla è stato il suo agente Alejandro Camano a ‘FcInternews.it’.

Inter, deciso il futuro di Lautaro Martinez: l’argentino non ha dubbi

Lautaro Martinez sta facendo le fortune dell’Inter ed ha intenzione di continuare a farle anche in futuro. Come rivelato dal suo agente Alejandro Camano, il classe ’97 di Bahia Bianca non ha alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri e prolungherà il suo contratto.

Il numero dieci ha sempre speso belle parole per l’Inter e per Milano, dichiarando di trovarsi molto bene in città e ora è arrivata anche la conferma di Camano che ha fatto sapere come la volontà di entrambe le parti sia di “raggiungere presto un nuovo accordo”. Si lavorerà per una intesa fino a giugno 2028, con ingaggio da 6 a 7 milioni di euro netti.

L’agente dell’attaccante nerazzurro ha dichiarato poi come “non ci saranno problemi” in fase di trattativa e che il lato economico passa del tutto in secondo piano.

Ciò che importa maggiormente a Lautaro è il progetto, e all’Inter l’argentino si sente fondamentale, essendo anche il capitano della squadra. Camano ha sottolineato come il suo assistito senta di essere ben voluto da squadra e città.

L’annuncio di Camano non può che far felici i tifosi nerazzurri che vedono sempre di più in Lautaro l’erede di Diego Milito e sperano possa condurre la propria squadra alla vittoria della Champions League proprio come fece ‘El Principe’ più di dieci anni fa.

Lautaro Martinez è un giocatore ambizioso e, come rivelato dall’agente, “sogna di vincere un giorno il Pallone d’oro”, premio che si augura di poter conquistare vestendo la maglia dell’Inter, regalando una grande soddisfazione anche ai tifosi che l’hanno sempre sostenuto.