Roma, decisione a sorpresa sul big: sarà addio

La Roma sembrerebbe essere pronta a dire addio a un big: ecco cosa si cela dietro la possibile decisione della società

Il campionato 2023-2024 è iniziato solamente da pochi mesi, ma la Roma pensa già al futuro. Un giocatore potrebbe dire addio alla Capitale nel 2024. La società giallorossa starebbe infatti pensando di liberare il giocatore a fine stagione.

Dopo un complicato inizio di stagione, la Roma è riuscita a scalare la classifica di Serie A e a raggiungere la nona posizione. Anche in Europa League la squadra guidata da José Mourinho ha dimostrato di poter ambire alla fase successiva trionfando in tutti gli scontri giocati finora. Mentre i calciatori giallorossi e il tecnico si preparano ad affrontare le prossime sfide, la dirigenza riflette sul futuro di un giocatore: si tratta di un big.

Troppi infortuni e problemi fisici hanno fatto crescere il malessere in casa Roma verso il calciatore, accusato di eccessivo zelo. Nonostante non ci siano miglioramenti considerevoli per quanto concerne la sua condizione, l’operazione non è stata mai presa in considerazione. Intanto i giorni scorrono e il malumore aumenta. Dall’inizio del campionato 2023-2024, Mourinho ha potuto contare su di lui col contagocce: solamente per 245 minuti giocati prima che un infortunio al tendine tra quadricipite femorale e piatto tibiale interrompesse la sua stagione.

Non si conosce ancora la data del suo rientro, ma per il giocatore non sarà facile rientrare nelle grazie dell’allenatore portoghese che sembrerebbe innervosito dal comportamento di Smalling.

Roma, i problemi fisici condannano il giocatore? La dirigenza valuta l’addio a fine stagione

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inglese, che tra pochi giorni compierà 34 anni, non vuole sottoporsi a terapie antinfiammatorie e antidolorifiche. Ciò starebbe dunque rallentando il suo percorso di recupero.

Da ormai due mesi José Mourinho deve fare a meno del leader della difesa. Inoltre, l’inizio di stagione è stato tutt’altro che agevole. L’allenatore portoghese ha dovuto infatti adattare Cristante come difensore centrale per fronteggiare l’emergenza in retroguardia. Dall’inizio della sua avventura romana, il giocatore ha saltato 62 partite in 4 anni.

La Roma starebbe dunque valutando se proseguire l’accordo con Smalling o interromperlo a fine stagione.

Nel frattempo però la dirigenza si guarda intorno alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la squadra già a gennaio.

Nel mirino sono entrati diversi giocatori tra cui: Trevoh Chalobah, che non è ancora sceso in campo dall’inizio della stagione con la maglia del Chelsea, Oumar Solet, però il Salisburgo intende montetizzare una cifra considerevole con la sua cessione, e Eric Dier, che ha un contratto in scadenza a giugno con il Tottenham.