Matilde Rossi straripante: lady Skorupski toglie il fiato

Fortunato il portiere del Bologna e della nazionale polacca Lukasz Skorupski. Perché la sua dolce metà è letteralmente on fire

Una delle categorie più ‘seguite’ sui social, è senza dubbio quella delle Wags. Ovvero l’acronimo ideato dagli inglesi per indicare le mogli e le fidanzate dei calciatori. Una vera e propria comunità che riguarda ragazze splendide, divenute note per il rapporto sentimentale con lo sportivo di turno.

Uno dei calciatori più invidiati della Serie A per questo motivo ‘romantico’ è Lukasz Skorupski. Il portiere del Bologna infatti da parecchi anni è felicemente legato ad una delle Wags più belle in circolazione. Matilde Rossi, modella sarda classe 1992, considerata una sex symbol a tutti gli effetti.

I due si conoscono ormai da tanto tempo, visto che pare stiano insieme dal 2016, mentre Skorupski giocava nell’Empoli. Successivamente Matilde ha seguito il portiere polacco anche a Roma e Bologna, dove tuttora difende i pali della squadra rossoblu. Un matrimonio felice il loro, che ha dato alla luce anche il piccolo Leonardo, primogenito della coppia.

Matilde Rossi ha ottenuto i suoi successi professionali a prescindere dal suo rapporto con Lukasz Skorupski.

Matilde Rossi, sexy anche in casa: fisico da urlo per lady Skorupski

La 31enne nativa di Cagliari aveva cominciato lavorando nello studio odontoiatrico di suo padre. Ma la sua grande passione è sempre stata la moda e lo sfilare in passerella. Basti pensare che è stata scelta alcuni anni fa da un marchio top come Dolce & Gabbana per indossare i loro capi e diventare testimonial di grande qualità ed eleganza. Una decisione ottimale degli stilisti siciliani, visto che la Rossi è una ragazza dal fascino indiscutibile e dalla bellezza mediterranea pressoché invidiabile.

Lo dimostra anche su Instagram, dove si è messa in posa con atteggiamenti sensuali che risaltano il fisico top della modella e madre di famiglia.

Matilde, sponsorizzando anche alcuni abbigliamenti per il fitness, si è fatta notare in pose casalinghe e naturali. Ma comunque lady Skorupski risulta sexy ed attraente come poche, grazie al suo corpo tonico e lo sguardo intrigante.

Circa 230 mila i follower che su Instagram apprezzano quotidianamente gli scatti di Matilde Rossi, che sa dosare bene la sua sensualità provocante al suo essere moglie e madre allo stesso tempo. Una donna da invidiare e da prendere come modello, oltre che far impazzire tanti maschietti.