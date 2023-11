Elisabetta Canalis, trasparenza esplosiva: si vede tutto

L’ex volto principale di Striscia La Notizia è ormai star di livello planetario, perennemente in esibizione delle sue qualità

Sono trascorse due decadi e un lustro dal giorno in cui Elisabetta Canalis, all’epoca all’incirca ventenne, venne individuata come figura prescelta per portare sulle proprie spalle l’enorme peso del tg satirico più amato dagli italiani, con il supporto di elementi esperti quali Greggio e Iacchetti.

Un successo straordinario, livelli di share che la popolare trasmissione non sarà più in grado di raggiungere dopo il suo abbandono avvenuto nella stagione dei mondiali calcio disputati tra Corea del Sud e Giappone. Ma ciò non è stato un cruccio per Canalis che successivamente ha saputo mietere successi a ripetizione.

Innanzitutto si fa fotografare in compagnia della sua amica-rivale Maddalena Corvaglia, immagini che finiscono sul calendario 2002 della rivista GQ nell’ottobre dell’anno prima.

Poi viene scritturata in qualità di analista e opinionista per le edizioni 2002 e 2003 del programma di approfondimento sportivo Controcampo.

Nel mentre inizia a praticare la professione di attrice ottenendo una parte importante in una delle serie tv più riuscite e amate dagli italiani di tutti i tempi: Carabinieri.

Nell’anno in cui Mark Zuckerberg crea la prima versione di Facebook, Canalis prosegue nella recitazione facendo capolino nel video musicale di una canzone di Biagio Antonacci.

Si fa largo man mano in questo percorso professionale, venendo scelta come main actress per la situation comedy Love Bugs, avendo a suo supporto un comprovato professionista quale Fabio De Luigi.

La sua più genuina rimane comunque la musica: nell’anno in cui la Svezia assume la presidenza dell’Unione europea con Fredrik Reinfeldt, Canalis lavora per il dislocamento in Italia dell’emittente MTV, conducendo il programma Total Request Live che va in onda giorno dopo giorno.

La fama raggiunta negli States fa del paese a stelle e strisce la sua seconda casa

Nel 2010 compete agonisticamente nella trasmissione americana Dancing with the Stars, riproposizione in salsa stars and stripes dell’italianissimo Ballando con le stelle. Già nella seconda settimana viene però eliminata dalla gara. Sul finire dell’anno in cui la Croazia ha aderito all’Unione europea, viene ingaggiata come cabarettista per Zelig Off, tornando a Mediaset.

Due anni più tardi le viene consegnato pure un importante riconoscimento di carattere umanitario, rappresenta infatti l’Italia quale Goodwill Ambassador per UNICEF.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista di meno sul piccolo schermo, dedicandosi maggiormente alla cura della sua persona in totale relax. Rimane in ogni caso impegnata a condurre Vite da copertina – Tutta la verità su… in onda su TV8.

Al momento è nuovamente negli States, più precisamente in California a Los Angeles. Si vede proprio tutto della costa ovest americana in questo suo ultimo post su Instagram, segno di come quella nazione le sia proprio entrata nel cuore.