Tutti pazzi per Gimenez: pronto a sbarcare in Serie A

La Serie A potrebbe aprire le braccia a un altro messicano, Santiago Gimenez. L’attaccante del Feyenoord sta impressionando mezza Europa e c’è un club su tutti che non intende perdere tempo.

Se puoi sognarlo, puoi farlo. Recita così un vecchio adagio, che sarà diventato molto caro a Santiago Gimenez dopo l’esordio in Champions League, in occasione di Feyenoord-Lazio. Debutto con doppietta per l’attaccante del club olandese, già stella e riferimento del Messico, con natali argentini. Il 22enne, infatti, è nato a Buenos Aires ed è figlio dell’ex calciatore Christian Gimenez. La maggior parte della carriera del padre si è svolta al Cruz Azul, ragion per cui in Messico Santiago è cresciuto e si sente uno della Tricolor.

Secondo le informazioni in circolazione nelle ultime ore, il centravanti del Feyenoord sarebbe finito nel mirino dell’Inter, oltre a essere stato sondato già durante l’estate dai cugini del Milan.

Per i nerazzurri si tratterebbe del primo messicano della loro storia e intrigherebbe particolarmente la dirigenza dell’Inter, la quale si sarebbe mossa chiedendo informazioni sul giocatore. Senza dubbio la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram non è in discussione, ma per la squadra milanese non possono ridursi a questo le certezze.

Marko Arnautovic, al momento fermo per infortunio, è ultratrentenne alla strategia di Alexis Sanchez e, per essere competitivi su più fronti, bisogna poter contare su giocatori in rampa di lancio ma dall’evidente talento, come appunto Santiago Gimenez. Guardare avanti è l’unica legge vigente per un progetto che vuole affermarsi.

Santiago Gimenez può sbarcare in Serie A: aggiornamenti sul bomber messicano

Di certo economicamente non sarà un affare a risparmio per l’Inter. In questa prima parte di stagione, il giovane Santiago Gimenez ha già segnato 15 reti e servito 3 assist in appena 12 match disputati. Numeri incredibili, che fanno lievitare il prezzo del cartellino intorno ai 50 milioni di euro.

Inoltre, il Feyenoord è forte di un contratto piuttosto lungo: quello attuale è un vincolo valido fino a giugno del 2027. La cifra ad oggi è proibitiva per l’Inter, ma colloquio dopo colloquio le posizioni potrebbero ammorbidirsi, anche grazie alla volontà del giocatore di calcare scenari sempre più ambiziosi.

La Lazio può dare contezza all‘Inter della forza che ha il calciatore messicano sotto porta. Probabilmente l’appuntamento romano di Lazio-Feyenoord, in programma il prossimo 7 novembre alle 21:00, per la dirigenza nerazzurra sarà l’occasione per osservare con la lente d’ingrandimento ravvicinata il potenziale del bomber. Lo stesso farà sicuramente il Milan, mentre Gimenez potrebbe essere il terzo messicano in Serie A, nel presente. Andato via Hirving Lozano, ad oggi restano Guillermo Ochoa alla Salernitana e Johan Vasquez al Genoa.