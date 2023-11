Chiesa d’Arabia: offerta choc, ingaggio a salire

Federico Chiesa potrebbe essere tentato da una ricca offerta araba, la Juve corre il rischio di perderlo definitivamente a gennaio

L’esterno della Nazionale vuole continuare a stupire in maglia bianconera, ma il futuro è ancora in bilico. Federico Chiesa piace in Arabia, è uno dei top player più seguiti del nostro campionato con un assalto pronto per gennaio.

La stagione della Juventus è sinora positiva, con Allegri bravo a sfruttare la verve proprio di Chiesa soprattutto nelle prime gare di campionato.

I problemi fisici lo hanno messo un po’ in disparte e da qualche partita sta partendo dalla panchina, mostrando comunque la solita buona volontà una volta messo piede in campo.

Chiesa è un talento italiano che piace, i top club esteri lo hanno spesso seguito (come Real Madrid e Chelsea), ma i pericoli maggiori arrivano dagli sceicchi. Innamorati sempre dei calciatori di talenti e pronti a offrire una valanga di denaro al calciatore per convincerlo al trasferimento.

L’esterno azzurro sta trattando il rinnovo con la Juventus, il suo contratto scade nel 2025. I dialoghi sono stati avviati e non ci sono state rotture sinora, gli agenti del calciatore chiedono comunque un adeguamento importante, pari almeno al 10% del valore dell’attaccante.

Chiesa dice addio alla Juve, cifre mostruose in ballo

Quotato intorno ai 70 mln di euro, Chiesa vorrebbe così uno stipendio da sette milioni annui, ma dall’Arabia potrebbero sparigliare con una maxi offerta. L’ipotesi di un ingaggio da 25 milioni per Chiesa più bonus a stagione è davvero da prendere in considerazione.

Il calciatore bianconero farebbe davvero fatica a rinunciare a un’offerta del genere se sarà formulata, i club arabi non avrebbero problemi di budget per gennaio.

L’operazione Chiesa somiglierebbe a quella già vista per Brozovic, in questo caso con uno stipendio simile per esborso iniziale e che aumenterebbe addirittura di stagione in stagione, rendendo l’italiano uno dei calciatori più ricchi al mondo nel prossimo futuro.

Non sarà facile convincere la Juventus, la dirigenza sa bene come ci vorrà anche una maxi offerta per lasciarlo partire. I bianconeri non accetterebbero meno di 70 milioni di euro, puntando eventualmente anche su qualche rilancio dei top club europei.

La Juve avrebbe una maxi offerta e una plusvalenza importante (fu pagato 50 mln alla Fiorentina), i tifosi però perderebbero un loro idolo. Gli scatti e le accelerazioni di Chiesa sono spesso un pezzo forte nelle gare della Juventus, Allegri non vorrebbe rinunciarci così facilmente.