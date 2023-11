Eva Padlock versione Juve: il top zebrato non la contiene

La celebre performing artist sa mostrarsi in molteplici forme artistiche sapientemente pubblicate su Instagram. Il suo account ha miriadi di follower

Salita agli onori della cronaca quand’era in voga la Superbike, fu in grado di sottrarre le luci dell’attenzione ai teoricamente più quotati motociclisti mediante il suo magnetismo e al grande savoir-faire. Nonostante il nome possa far pensare ad una provenienza teutonica, Eva Padlock è tuttavia nata in Catalogna ormai quarant’anni fa. Nel capoluogo catalano per eccellenza, Barcellona, Padlock si è diplomata come designer d’interni all’Escola Massana.

Padlock comincia all’atto pratico il proprio percorso nelle vesti di “ombrellina” dei piloti delle due ruote, vale a dire la figura che li accosta sino alla griglia di partenza. Mentre lavorava in Superbike la sua figura professionale ha cominciato a far gola ai concorrenti della Moto GP.

Coadiuvata dalla collaborazione di Kylie Marie Walton, nel periodo in cui è presente alle competizioni allestite da Moto GP diviene la main testimonial del prodotto Monster Energy, cosa che le fa conseguire il soprannome di Monster Girl. Un vezzeggiativo simpatico, di certo non rivolto assolutamente a sue connotazioni fisiche o morali.

Per forza di cose l’artista iberica inizia ad essere sempre più followata sui suoi account internet. Si trova dunque costretta a ridurre progressivamente il suo sodalizio con il campionato di Moto Gp, traslando man mano verso il settore della moda. In questo preciso campo si fa fotografare indossando completi di intimo minimal.

La transizione ad imprenditrice e il calcio come mantra di vita

L’intuizione di usare internet per fare autopromozione le ha permesso di diffondere la propria immagine in tutto il mondo, una fortuna a livello commerciale: è proprio così che tantissime imprese di successo l’hanno voluta tra le proprie fila, a fronte della notorietà maturata. Padlock, in breve tempo tempo, è stata assunta quale volto principale di Fashion Nova.

Nella vita privata è assidua sostenitrice della squadra di calcio conosciuta come Juventus. Non di rado capita che Padlock pubblichi fotografie nelle quali veste le divise ufficiali bianconere di quello che è uno dei club più importanti della città di Torino, in Piemonte.

Pare che questa sua passione sia aumentata esponenzialmente dopo che la Juve ha acquistato il cartellino di Cristiano Ronaldo, ormai qualche anno fa.

Non fa eccezione quest’ultimo post, dove il tema Juventus la fa da padrone. Padlock indossa un completo zebrato che rimanda il simbolo della squadra che ha vinto più scudetti in Italia. Padlock non si preoccupa di queste sottigliezze e lascia che la sua passione debordi in maniera incontenibile.