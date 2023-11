Dalla Juve alla Roma: tradimento e colpo giallorosso

La Roma potrebbe acquistare un calciatore di proprietà della Juventus nel corso del prossimo calciomercato estivo: colpo dai bianconeri

Romelu Lukaku non può bastare, così come la super coppia d’attacco con Paulo Dybala. Quest’ultimo, tra l’altro, fatica a trovare continuità dal punto di vista fisico. La Roma presenta una squadra forte sulla carta, ma ci sono troppe incertezze.

Le difficoltà generate dal Settlement Agreement e dal Transfer Balance hanno obbligato Tiago Pinto a prendere delle strade alternative pur di accontentare mister José Mourinho.

Il dirigente portoghese, però, si è dovuto prendere dei rischi tutt’altro che indifferenti. Basti pensare all’affare che ha condotto Renato Sanches all’ombra del Colosseo.

Il centrocampista di proprietà del Paris Saint Germain è spesso vittima di problemi fisici e finora ha indossato poche volte la maglia giallorossa in gare ufficiali, tant’è che quasi sicuramente non scatterà l’obbligo di riscatto legato alle presenze del calciatore.

Poi c’è sempre la spinosa questione inerenti agli esterni. Sulla fascia la Roma è fin troppo debole, il che rappresenta un dettaglio abbastanza pesante considerando il modulo utilizzato dallo Special One.

Da Spinazzola e Kristensen a Zalewski, Celik e Karsdorp: nessuno di loro sta dimostrando di essere all’altezza delle aspettative.

L’esterno ex Atalanta, in particolare, presenta un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si vocifera che possa abbandonare la nave giallorossa già a gennaio, magari per prendere un volo direzione Arabia Saudita o Premier.

I Friedkin, infatti, non intendono prolungare il termine dell’accordo scritto di Spinazzola, destinato a cambiare aria nei mesi a venire. Non a caso, la dirigenza romanista si guarda attorno a caccia di ghiotte opportunità da poter sfruttare in futuro.

Calciomercato Roma, colpo dalla Juventus: ecco di chi si tratta

Qui entra in gioco la Juventus, poiché i giallorossi apprezzano particolarmente una pedina che milita nella squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Filip Kostic, esterno serbo classe ’92. Tale opzione stuzzica la fantasia del club giallorosso, che dovrà necessariamente intervenire al fine di potenziare le fasce.

Difficile, comunque, che i bianconeri si privino di Kostic già durante il calciomercato di gennaio. Mentre nell’estate del 2024 la pista Roma potrebbe accendersi in maniera rilevante. L’ex Eintracht Francoforte presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e la sua valutazione si attesta intorno ai 15-20 milioni di euro.

Kostic non è così centrale nei piani della Juventus, tant’è che durante l’ultima finestra dei trasferimenti ad un certo punto sembrava che potesse realmente abbandonare la nave bianconera. Addio soltanto rimandato di un anno? La Roma resta sullo sfondo, staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI