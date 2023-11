Ufficiale, terremoto nel calcio italiano: penalizzazione di un punto

Il giudice sportivo non ci sta e li punisce: sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione, ecco cos’è accaduto

La scelta dei giocatori è stata severamente punita dal Giudice sportivo che ha deciso di sanzionare le squadre: per i ragazzi sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione. Ma cos’ha ha generato una pena così severa?

Torino di nuovo protagonista. Lo scorso anno è stata la Juventus ad essere sanzionata, anche se per la questione delle plusvalenze fittizie. La squadra di Massimiliano Allegri si è vista sottrare i punti conquistati sul capo perdendo posizioni preziose.

Questa volta protagonista il Giudice sportivo, che ha punito due squadre del capoluogo piemontese a causa del loro comportamento: le due formazioni non si sono nemmeno presentate sul campo da gioco.

Avrebbero dovuto sfidarsi in una gara di campionato, ma qualcosa non è andato come previsto. Difatti, quando l’arbitro si è recato sul campo da gioco per dare inizio alla partita, non ha trovato i giocatori.

Nessuna delle due squadre si è infatti presentata sul terreno di gioco. Atteso diversi minuti, come prevede il regolamento, il direttore di gara ha dichiarato entrambi i team assenti inoltrando il proprio referto al suddetto Giudice sportivo.

Il Giudice sportivo ha dimostrato zero tolleranza verso il comportamento dei giocatori del Chivasso e dell’Academy Canavese, due squadre del Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone E. Come riporta il comunicato Ufficiale della Delegazione di Torino, per le due squadre sconfitta a tavolino, 3-0, e un punto di penalizzazione.

La condanna del Giudice sportivo: Chivasso e Academy Canavese, doppio ko a tavolino

Una pena che peserà dunque sulle squadre che dovranno tornare a dare il loro massimo nelle prossime sfide per archiviare più velocemente possibile questo (spiacevole) capitolo. La speranza è che si stato un evento isolato, o di un solo giorno di protesta, che non si ripeterà in futuro.

Tuttavia, gli occhi sono tutti su di loro: chissà magari qualcuno di loro diventerà un protagonista del calcio italiano. Certamente prima di ciò , occorrerà comprendere, o almeno tentare di farlo, le ragioni dietro il gesto dei ragazzi, in modo da assicurarsi un ambiente positivo in grado di favorire lo sviluppo del loro talento.

Non resta che attendere per scoprire come andranno le prossime sfide delle due compagini, per vedere quali e se ci saranno delle conseguenze dopo quanto accaduto.