Cristina Buccino da bollino rosso: scollatura esagerata

Cristina Buccino, una scollatura mai vista così: esibizione pazzesca della super modella, curve che bucano lo schermo

Uno scatto dopo l’altro, quasi ogni giorno, Cristina Buccino offre ai suoi fan uno spettacolo davvero impagabile, mettendo in evidenza una bellezza celestiale e provocante al tempo stesso. Un capolavoro che non passa mai inosservato e che non smette mai di stupire.

La celebre modella calabrese è non solo una delle bellezze italiane più in vista, ma si è anche ritagliata una grandissima fama a livello internazionale, grazie alla sua eleganza e sensualità esplosive che lasciano sempre il segno. Non è un caso che il suo volto sia sempre più richiesto dai brand più importanti a livello planetario e che Cristina appaia nelle capitali della moda per sfilare e far risaltare il suo fascino strappando applausi a scena aperta.

La 38enne ci ha abituato decisamente bene, del resto, fin dai tempi in cui si era fatta conoscere anche come soubrette e valletta televisiva. Un’esperienza portata avanti per qualche anno, con tanto di partecipazione a reality show molto seguiti dal pubblico come L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Ad un certo punto, però, Cristina ha detto basta e ha scelto di dedicarsi solo all’attività di modella e influencer. Poco male per chi non la vede più sul piccolo schermo, visto che su Instagram aggiorna costantemente il suo profilo con immagini super. Per i suoi oltre tre milioni di followers, una festa continua.

Cristina Buccino sempre più illegale, il vestito non contiene proprio niente: lato A bollente, il web è fuori di testa

Nel corso dell’estate, le immagini di lei in costume hanno fatto il giro della community. Il risultato ovviamente non cambia quando la vediamo all’opera con gli shooting fotografici che la rendono protagonista. Con visioni del genere, occhio ad avere un defibrillatore sempre a portata di mano.

Abitino aderentissimo e dalla scollatura devastante, un primo piano del lato A che accende la voglia di zoom e che incendia la passione degli ammiratori. I quali non possono fare a meno di elargire like a ripetizione e di esaltare la bellezza di Cristina, sempre più senza paragoni: “Vedo il vestito in difficoltà più di Pellegrino in Napoli-Milan di domenica scorsa”, “Sei illegale Cristina, altro che Belen“, “Sei la perfezione”, “E’ inutile, sei di un altro livello”, “Ma che te lo dico a fare”.