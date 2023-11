Lara “Diletta” Croft: Leotta da impazzire ad Halloween

Diletta Leotta è semplicemente irresistibile ed in tiro per Halloween: l’ultimo travestimento della giornalista manda in estasi i suoi fan

Ha ormai da anni monopolizzato l’attenzione del web su di sè, con la sua bravura ma anche una bellezza assolutamente impossibile da ricercare altrove. La stella di Diletta Leotta continua a brillare luminosissima nel mondo del giornalismo e non solo.

Nata a Catania il 16 agosto 1991, la Leotta si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi della sua città. Inizialmente il mondo del giornalismo non era esattamente la sua priorità ma ben presto ha assunto un ruolo assolutamente centrale in questo settore.

Ha esordito negli studi di ‘Sky’ per poi dopo qualche anno passare a Mediaset: attualmente è il volto simbolo della compagnia streaming ‘DAZN’ che quest’anno offre la visione dell’intera Serie A.

Diletta è un personaggio tutto tondo, in grado di spaziare dalla conduzione fino alla radio: è infatti la speaker di punta di ‘Radio 105’ con cui, quotidianamente, va in onda ormai da anni. La sua vita privata è stata costellata da amori, parecchi smentiti in prima persona dalla stessa 32enne siciliana.

Ma ormai la situazione pare essersi stabilizzata visto che da quasi due anni Diletta fa coppia fissa con il portiere del Newcastle, il tedesco Loris Karius. Un amore molto forte, i due sono legatissimi e nel giorno dell’ultimo compleanno della giornalista – lo scorso 16 agosto – hanno festeggiato una gioia enorme: la nascita della prima figlia, la piccola Aria.

Diletta stratosferica per Halloween: come Angelina Jolie

Come già anticipato, non c’è solo la tv a dare grande spazio a Diletta: anche sul web è seguitissima, in particolar modo sui social come Instagram dove conta una fan base pazzesca. Oltre 8,7 milioni di followers che la seguono passo dopo passo, ‘nutrendosi’ delle foto che la giornalista posta spessissimo. Scatti il più delle volte bollenti e che lasciano esterrefatti gli ammiratori della Leotta.

Ad Halloween la meravigliosa catanese ha deciso di spiazzare tutti, mettendosi nei panni di un personaggio iconico del mondo dei videogiochi e non solo: Lara Croft, la protagonista di Tomb Raider.

Interpretata nel 2001 da Angelina Jolie, la Leotta sembra voler emulare proprio l’attrice ed il suo outfit ha riscosso un successo strepitoso soprattutto nei commenti. Basti pensare che ‘Himorta’, una delle cosplayer italiane più famose nel mondo, ha calorosamente approvato il travestimento di Diletta. La cura del dettaglio, un top nero strappato con il generoso dècolletè della giornalista in primissimo piano.

Ma non solo. L’addome scolpito e le gambe, strette in un pantaloncino aderente che ha esposto le curve della Leotta con una sensualità disarmante. Un Halloween mai così piccante per la bella Diletta che, ancora una volta, ha fatto centro conquistando l’attenzione del web ed infiammando Instagram con una manciata di istantanee assolutamente irripetibili.