Chiara Biasi è rovente: il look è da capogiro

L’artista e influencer friulana, sebbene da anni attiva nel milanese, sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi molteplici adepti che la seguono su Instagram.

Chiara Biasi è originaria della splendida città di Pordenone. Nasce pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, all’interno di una famiglia che comprende anche il fratello Alessio e la sorella Bianca.

Lascia relativamente in tenera età una ragione purtroppo eccessivamente sottovalutata come il Friuli per emigrare in una città dal respiro più internazionale come Milano. Qui studia l’arte della fotografia e del design, sino a riuscire ad entrare in contatto con niente meno che Chiara Ferragni.

Con l’imprenditrice cremonese si instaura subito una solida amicizia ed è proprio Ferragni a consigliare a Biasi di aprire un personalissimo ed originalissimo blog trattante temi quali moda, cibo, case, libri, auto, viaggi e design di interni.

Nel 2012 si spalancano dunque le porte del successo per la carriera grazie a questo progetto web che riesce ad imporla come un’icona di stile per le coetanee di tutto il mondo.

Oggi il suo sito può vanta più di cinquantamila visite al giorno, ciò la rende particolarmente ambita per il ruolo di brand ambassador e testimonial. Si può inoltre fregiare di importanti collaborazioni con Bikini Lovers e Pin up stars, oltre ad essere convocata per rappresentare brand internazionali.

In totale sinergia con l’associazione MICAM Milano promuove una pittoresca collezione di scarpe e, successivamente, una linea altrettanto particolareggiata di costumi da bagno che porta il curioso nome di Poisson d’amour.

Nel 2017 scrive addirittura un libro per Mondadori, un traguardo non per tutti. Si tratta della propria autobiografia, intitolata Chiaroscuri.

In questo volume si parla anche di un triste episodio occorsole all’età di vent’anni: fu infatti vittima di un’ischemia che le sarebbe potuta costare caro.

Ha inoltre dovuto assumere un considerevole quantitativo di farmaci. In primo luogo del cortisone, per la durata di un intero anno, che la conduce ad un incremento di circa dieci chilogrammi; dopodiché prosegue la cura le cui conseguenze comportano un repentino calo di peso che fa addirittura allarmare i fan per l’eccessiva magrezza.

Drammi e polemiche ormai alle spalle: è il tempo della felicità

Nel corso di questi anni Chiara Biasi è stata pure bersaglio di un atroce scherzo organizzato a suo discapito dalla nota trasmissione televisiva conosciuta con il titolo di Le Iene. Registrata inconsapevolmente al telefono, si lascia andare ad una frase che le costa svariate critiche e alimenta le polemiche: “Per ottantamila euro neanche mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”.

Alla blogger è stato successivamente imposto dallo sviluppo della vicenda di scusarsi pubblicamente per le parole proferite, dando dettagliate delucidazioni sul significato che voleva trasmettere. Biasi infatti non aveva la benché minima intenzione di divenire una celebrità nel continente asiatico, per tanto non voleva farne una questione di soldi.

Fortunatamente oggi questo disdicevole disguido è ormai alle spalle: la vediamo infatti in questo post pubblicato su Instagram trascorrere momenti di felice e spensierata allegria indossando un abbigliamento alquanto sgargiante, da far venire un capogiro da quanto è ipnotico, assolutamente riconoscibile.