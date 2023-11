Muro sull’addio: l’Inter dovrà aspettare

L’Inter ha un obiettivo ben chiaro in testa per la rosa del futuro, ma la trattativa nasce tutta in salita e sarà difficile arrivare alla fumata bianca

Non solo presente, l’Inter pensa inevitabilmente anche al futuro. La rosa nerazzurra infatti attualmente è decisamente competitiva, soprattutto per il campionato di Serie A.

Attualmente però presenta un’età media molto alta. Già nell’ultima sessione di mercato si è cercato di andare a chiudere colpi per ringiovanire la squadra.

La società è andata a firmare giocatori come Marcus Thuram e Davide Frattesi, di 24/26 anni.

Inevitabilmente poi però per andare a prendere gli ultimi tasselli con un budget ridotto si è andati a guardare poco l’anagrafe. Acquisti come Alexis Sanchez e Marko Arnautovic possono dare subito un contributo importante.

È chiaro però che, avendo entrambi 34 anni, per il futuro servirà qualcos’altro. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata e qualche nome c’è già nella testa di Marotta.

In Europa, un mercato dove spesso emergono giovani e sono ancora a cifre arrivabili per le squadre italiane, è quello olandese e in casa Feyenoord c’è un nome che sta stuzzicando la fantasia di tanti club oltre i confini dei Paesi Bassi.

Trattasi di Santiago Gimenez, attaccante messicano che ha già messo a referto 13 gol in 11 partite di Eredivisie.

Il ragazzo si è già messo in mostra anche in Champions League con una doppietta alla Lazio nella prima partita che è riuscito a giocare causa una precedente squalifica.

Proprio per questo il prezzo del suo cartellino è già lievitato, toccando quota 40 milioni di euro.

Una cifra molto corposa, ma che rientra ancora potenzialmente nei parametri dei club italiani, oltre ovviamente ai vari Manchester City, Real Madrid e Barcellona che lo stanno monitorando.

La sensazione che è la prima big europea che avrà bisogno di un attaccante giovane punterà su di lui.

Gimenez infatti è un classe 2001 e quindi di margini di crescita ne ha ancora tantissimi.

Punto fermo della sua nazionale da due anni, quest’anno sembra destinato a migliorare sensibilmente quota 15 gol, il suo bottino nella passata stagione.

Gimenez piace a tanti, obiettivo in salita per l’Inter

C’è però un problema non di poco conto. Il Feyenoord non intende cederlo a stretto giro di posta, consapevole di avere tra le mani un gioiello che potrebbe vedere aumentare ulteriormente il suo valore in breve tempo.

Il club olandese poi ha in mano un contratto fino al 2027 firmato da Gimenez l’anno scorso. In più l’ex Cruz Azul non sembra voler lasciare la sua squadra nei prossimi mesi.

Strada tutta in salita quindi per l’Inter, il rischio è di veder il ragazzo continuare a fare gol su gol, raggiungendo un valore di mercato inarrivabile quando deciderà di spostarsi.

Il rischio di dover andare su altri nomi è decisamente concreto.