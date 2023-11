Torna Milinkovic-Savic, destinazione impensabile

Il centrocampista serbo potrebbe nuovamente cambiare maglia. Il calciatore è finito nel mirino di un top club europeo.

Nell’ultima sessione di calciomercato abbiamo visto diversi colpi di scena e l’avvento di un mercato nuovo pronto a stravolgere tutto. Stiamo parlando naturalmente della Saudi Pro League, campionato della Lega araba che sta facendo incetta di talento acquistando diversi campioni di livello internazionale.

Il primo a fare da apripista è stato Cristiano Ronaldo a gennaio, ma nessuno avrebbe mai immaginato che – con il passare dei mesi – diversi top player internazionali lo avrebbero raggiunto.

Da Koulibaly fino a Neymar in tanti hanno deciso per questo drastico cambiamento e la Saudi Pro League è intervenuta investendo pesantemente anche in Serie A.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha ingaggiato Marcelo Brozovic dall’Inter (oltre a Sadio Mane dal Liverpool) mentre l’Al Hilal ha invece comprato dalla Lazio il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic.

Il centrocampista è stato più volte accostato a top club europei. In Italia è stato nel mirino di Inter, Milan e sopratutto Juventus ma alla fine non si è fatto nulla, complice le richieste molto esose del patron biancoceleste Claudio Lotito.

L’Al Hilal ha accontentato parzialmente Lotito e – ad un anno dalla scadenza – ha ingaggiato Milinkovic per 40 milioni di euro.

Il calciatore ha invece firmato un contratto milionario con il club saudita. L’avventura in Arabia non sta rispettando le attese, per Sergej 4 reti e 2 assist in 12 presenze ma un rendimento altalenante. Nelle ultime ore è nato però un clamoroso rumors, Milinkovic-Savic potrebbe tornare in Europa.

Milinkovic-Savic in Premier League, ora è possibile

Secondo alcune indiscrezioni Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Newcastle. Il club inglese – dopo la squalifica di Tonali (dovuta al caso scommesse) – necessita di un colpo a centrocampo, soprattutto in caso di qualificazione nel girone di Champions League; la stagione dell’ex Milan è terminata in anticipo e ora la formazione di Eddie Howe pensa a Milinkovic come possibile sostituto.

Un importante indizio riguardo questa trattativa nasce dal fatto che il Newcastle è di proprietà saudita e il fondo PIF detiene di fatto azioni all’interno sia del Newcastle che dall’Al Hilal. Una situazione che potrebbe cosi facilitare le cose.

Milinkovic ha solo 28 anni, ed è stato uno tra i più giovani a lasciare l’Europa per l’Arabia. Il Newcastle – dal canto suo – potrebbe anch’egli offrire un gran contratto al calciatore e l’ex Lazio sarebbe ben lieto di tornare subito in Europa. Per ora sono rumors ma quel che è certo è che la formazione bianconera cerca un centrocampista: Milinkovic è uno dei nomi e il ritorno in Europa non è più utopia.