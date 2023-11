Scippo bianconero: addio Napoli

Clamoroso e inatteso scippo. Ecco, di seguito, tutti i dettagli del colpo bianconero

La Juventus fa sul serio. La vittoria contro la Fiorentina al ‘Franchi’, campo tradizionalmente ostico per i bianconeri, fuga i dubbi residui sulla possibilità che la banda di Max Allegri possa recitare un ruolo da protagonista nella lotta scudetto.

Tricolore che, come è noto, campeggia sulle maglie azzurre degli uomini di Rudi Garcia che non hanno alcuna intenzione di abdicare senza vendere cara la pelle.

Il comodo 2-o, a firma di Raspadori, sempre più calato nel ruolo del vice-Osimhen, e di Elmas, nel derby, all’Arechi, contro la modesta Salernitana, sempre più fanalino di coda, proietta i campioni d’Italia in carica al quarto posto, a 7 punti di distanza dall‘Inter capolista e a 5 dalla Juventus.

Insomma, gli azzurri non sono fuori dai giochi per lo scudetto e pertanto non sarà semplice strappare loro il tricolore che hanno cucito sul petto. Tuttavia, gli azzurri rischiano un altro scippo...bianconero.

La partenza in estate di Kim Min-Jae ha lasciato un vuoto enorme nella retroguardia del Napoli che è stato colmato dal brasiliano Natan che da carneade si sta rivelando un degno sostituto del sudcoreano.

Le Normand, addio Napoli: il difensore della Real Sociedad nel mirino del Newcastle

Certe disattenzioni difensive, che sono costate preziosi punti, hanno evidenziato la necessità di puntellare il pacchetto arretrato con un altro rinforzo di spessore che la dirigenza partenopea ha individuato in Robin Le Normand, in forza alla Real Sociedad e già inseguito in estate prima di virare sul brasiliano ex Bragantino.

Del resto, il classe ’96 del club basco ha avuto negli ultimi anni una crescita notevole che non è sfuggita alle big della Premier League. In particolare, in vantaggio nella corsa al difensore centrale della Real Sociedad sembra esserci il Newcastle che, quindi, la prossima estate potrebbe scippare il difensore francese al Napoli.

Comunque, con un contratto in scadenza nel 2026 e nonostante una valutazione di mercato di 35 milioni di euro, la Real Sociedad è ferma sulla sua posizione espressa la scorsa estate a tutti i corteggiatori, tra cui i ‘Magpies’ (‘gazze’ perché il bianconero delle maglie del Newcastle ricorda la livrea bianconera delle gazze), di Robin Le Normand: chi vuole ingaggiarlo dovrà mettere sul tavolo i 60 milioni di euro previsti dalla sua clausola rescissoria.

Insomma, se si consumerà davvero questo ‘scippo bianconero’ ai danni del club azzurro sarà molto costoso. Dunque, non ci resta che attendere per sapere se il club basco ammorbidirà la sua posizione e se soprattutto accetterà di ascoltare le eventuali offerte: in tal senso un ruolo decisivo potrebbe giocarlo il difensore francese.