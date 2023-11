A un passo dal Milan, Moncada lo ha già incontrato

Il club rossonero è pronto a mettere a segno un colpo da urlo: Moncada si sbilancia, l’incontro con il gioiello c’è già stato

Una situazione a dir poco delicata quella che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli. Il distacco dall’Inter è ora di 6 lunghezze e dopo i ko contro Juventus e Udinese – nel mezzo il pari col Napoli – adesso il timore di compromettere la stagione è più vivo che mai.

Una delle note dolenti del ‘Diavolo’, quest’anno, è sicuramente l’attacco. Un reparto che sta facendo enorme fatica ad esprimersi a grandi livelli, con il solo Giroud ad agire come punto di riferimento per i compagni.

In estate Moncada e Furlani avevano fatto di tutto per consegnare a Pioli una degna alternativa al 37enne transalpino: la trattativa con l’iraniano Taremi, però, è clamorosamente sfumata nelle ultime ore di agosto.

Non è quindi escluso, visto anche il flop totale di Luka Jovic, che i rossoneri possano agire in quella direzione durante la sessione invernale di calciomercato che riaprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio 2024.

Ma non è tutto. Perchè in un altro settore la crisi è probabilmente maggiore, stavolta a causa dei tantissimi infortuni incassati nelle ultime settimane.

La difesa ha ufficialmente perso Pierre Kalulu fino a marzo 2024, Marco Pellegrino fino a metà dicembre e poi c’è Kjaer che – all’alba dei 35 anni – non garantisce più la tenuta fisica di cui Pioli ha bisogno.

In tal senso, Moncada ha già messo la freccia per un grandissimo colpo proprio nel primo mese del nuovo anno.

Il Milan brucia la concorrenza: ecco il nuovo difensore

In scadenza contrattuale il 30 giugno 2024 con il Bournemouth, da ormai diverse settimane Lloyd Kelly è uno dei sogni di mercato del Milan.

Il 25enne inglese piace tantissimo a Moncada che sembrerebbe aver già intenzione di bloccare il giocatore, portandolo in quel di Milanello già nel mese di gennaio.

Perchè stando a ‘Sky Sport’, il dirigente milanista avrebbe già incontrato il calciatore al termine di Bournemouth-Burnley, match a cui dallo stadio Moncada ha assistito per osservare da vicino proprio Kelly.

Secondo quanto riferito, il Milan starebbe muovendo i primi passi per conoscere il ragazzo, anche e soprattutto caratterialmente.

Si tratterebbe di un colpo a zero se dovesse arrivare durante l’estate anche se è chiaro che l’intenzione di Moncada è quella di portarlo subito in rossonero, vista l’emergenza nella difesa di Pioli, pagando un piccolo conguaglio.

Va ricordato, poi, come anche la Juventus sia interessata al nazionale inglese per rinforzare la retroguardia di Allegri.

Non va esclusa, poi, la possibilità che in caso di chiamata di un club di Premier League Kelly possa preferire la permanenza in Inghilterra, per convincere Southgate a convocarlo prossimamente in Nazionale.