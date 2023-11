Addio Juve a gennaio: offertona per Kean

La Juventus a gennaio dovrà fare i conti con l’improvviso addio di Moise Kean: offertona in arriva per l’ex attaccante del Verona, i dettagli

Nell’ultimo mercato estivo la Juventus ha dovuto fare i conti con una situazione difficile, in cui ha potuto operare poco a causa dei noti problemi economici seguenti al caso plusvalenze.

In attacco non sono stati fatti stravolgimenti e sono rimasti tutti i giocatori presenti la scorsa stagione. A gennaio sarà necessario intervenire soprattutto a centrocampo, il reparto al momento più corto, dopo le squalifiche per motivi extra-calcistici di Pogba e Fagioli.

Uno dei giocatori che in questa prima parte di stagione si è messo in luce è sicuramente Moise Kean che sembra finalmente essere sbocciato.

Non ha ancora segnato né determinato, ma per prestazioni e atteggiamenti ha sicuramente fatto degli enormi passi in avanti rispetto al ragazzo scapestrato degli anni scorsi.

Non solo Allegri, se n’è accorto anche Spalletti. Oltre la convocazione in Nazionale, Kean ha ricevuto anche l’investitura a co-titolare dell’attacco bianconero.

Allegri si affida spesso a lui e la sensazione è che i titolari designati Vlahovic e Chiesa non abbiano più il posto assicurato come una volta, a favore dello stesso Kean e di Milik.

Offertona per Kean, addio a gennaio? La Juve fa il prezzo

A livello di gol realizzati è stato anche sfortunato, con alcune reti annullate (ben due ad esempio col Verona) ma il classe 2000 adesso ha sicuramente la testa giusta. Le sue prestazioni non sono passate inosservate all’estero, soprattutto in Inghilterra, dove diversi club lo hanno inserito nella propria lista. A gennaio può arrivare una grande offerta e concretizzarsi così il suo addio.

Sull’attaccante ci sarebbero alcuni club inglesi di medio cabotaggio, pronti a muoversi e fare la propria offerta a Giuntoli.

Per la Juve non è in vendita, questo va sottolineato. Anche perché in caso di addio andrebbe sostituito. Ecco perché il direttore sportivo bianconero è pronto ad alzare di molto le sue richieste e venderlo solo davanti ad un’offerta irrifiutabile.

Si parla di una richiesta da circa 30 o 35 milioni di euro cash, da incassare subito e senza altre formule nell’affare. Solo con questa cifra la Juve valuterà di farlo partire, altrimenti non se ne parla.

Ad ogni modo le offerte potrebbero arrivare, soprattutto dall’Inghilterra dove i club hanno questa disponibilità economica, con i tifosi che sono già in ansia. Kean, d’altronde, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier League dove ha già giocato con l’Everton.

