Lascia la Roma a zero: addio al campione del Mondo

Il campione del mondo può lasciare la Roma a zero: la strategia di una big europea per strapparlo ai giallorossi

Non arrivano buone notizie sul mercato per la Roma di Mourinho. Uno dei grandi protagonisti della stagione in corso potrebbe infatti lasciare presto la squadra giallorossa. E il rischio è addirittura che possa partire a zero.

Teoricamente incedibile, alla luce anche di un impatto estremamente positivo sulla squadra in questi primi mesi di stagione, il campione del mondo ha attirato le attenzioni di un grandissimo club europeo, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche a prezzo di saldo. E il prescelto sembrerebbe essere proprio lui.

Un’altra delusione sul mercato per José Mourinho. Che d’altronde, stavolta, potrebbe comunque non esserne colpito direttamente, considerando che il suo mandato potrebbe terminare alla fine della stagione.

Di certo le sirene di mercato potrebbero però rappresentare una distrazione per Leandro Paredes. E sarebbe già quello un danno, se pensiamo che in questo avvio di stagione, in maniera sorprendente, l’argentino è sembrato tornare su buoni livelli, lontano parente rispetto a quello spaesato che lo scorso anno aveva indossato la maglia della Juventus.

Anche per questo un suo nuovo addio alla Roma sarebbe un colpo durissimo per tutto l’ambiente.

Paredes si è dimostrato un play molto utile alla causa della Roma di Mourinho. Imprescindibile in campionato, ma anche in Europa League, dove ha collezionato quasi 200 minuti totali in 3 presenze, l’argentino si è rivelato un grande affare per il club giallorosso.

La Roma perde il suo campione del mondo: tutta colpa di Messi

Tornato nella Capitale a distanza di sei anni da quel 2017 in cui accettò la corte dello Zenit, il regista classe 1994 è stato pagato solo 2,5 milioni di euro da Tiago Pinto, rivelandosi un colpaccio low cost, visto il rendimento avuto fino a questo momento. Un rendimento di alto livello che ha inevitabilmente attirato su di lui nuove attenzioni da parte di un grandissimo club europeo. E la ‘colpa’ è anche di Leo Messi.

Secondo quanto riferito da elfutobolero.com, Paredes sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana sarebbe infatti alla ricerca di un vice di Ilkay Gundogan, un giocatore in grado di far tirare il fiato all’ex Manchester City e di sostituirlo senza arrecare un grave danno alla squadra.

E il profilo ideale, per costi contenuti e grande esperienza internazionale, potrebbe essere proprio l’argentino campione del mondo. Un giocatore ‘consigliato’ all’ex compagno di squadra al Barça anche dal suo grande amico Leo Messi, con cui Paredes ha vinto da protagonista un mondiale poco meno di un anno fa.