Tutti lo vogliono, non costa tanto: l’Inter si iscrive alla gara

Si va già a caccia dei rinforzi di gennaio, le occasioni non mancano e l’Inter ha già individuato il profilo giusto da regalare ad Inzaghi.

Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e le squadre iniziano a guardarsi attivamente intorno andando a caccia dei profili giusti per riparare la rosa. La sessione invernale delle trattative di solito è quella giusta per andare a caccia di occasioni. Il budget spesso è poco e bisogna quindi individuare giocatori a basso costo e funzionali per la propria rosa.

L’Inter potrebbe dover operare visto che Inzaghi ha qualche problema con gli infortuni. Cuadrado infatti ha giocato pochissimi minuti per ora a causa di qualche acciacco, Pavard dovrà star fuori per circa due mesi.

Il budget, però, sarà pochissimo visto che già in estate per finanziare gli acquisti Marotta ha dovuto lasciar andare Onana.

Cercando sul mercato, tuttavia, qualche possibilità c’è. Vedi Lucas Vasquez del Real Madrid. Più di 300 presenze con la maglia dei blancos, l’ex Espanyol sembra a fine ciclo nella capitale spagnola e – per l’Inter – potrebbe essere il momento giusto per chiudere un altro colpo di spessore internazionale.

Calciomercato: Vasquez piace a tante, ma l’Inter potrebbe accelerare

Visto il contratto in scadenza a giugno 2024, il terzino piace a tanti club. Le big italiane in blocco infatti hanno subito appuntato il suo nome sul taccuino per il futuro viste le circostanze favorevoli.

Il Real Madrid potrebbe infatti accontentarsi di qualche milione per lasciarlo parte, incassando così qualcosa anzichè perderlo a zero.

Il nativo di La Coruna non è neanche nei piani di Ancelotti, che in stagione per ora lo ha utilizzato per poco più di 200 minuti.

Chiuso da Carvajal e dalla duttilità di Nacho Fernandez, ecco quindi che Lucas Vasquez potrebbe essere un’occasione subito.

Sulla carta le fasce dell’Inter sarebbero ok. Marotta infatti ha costruito una rosa con due elementi per ruolo. Chiaramente se gli infortuni dovessero continuare a limitare le scelte di Inzaghi sulle corsie qualcosa, andrà fatto qualcosa già a gennaio.

Le condizioni per chiudere il colpaccio ci sono tutte. Contratto in scadenza e costi contenuti, l’Inter potrebbe così regalare un altro elemento importante a Simone Inzaghi per giustificare le ambizioni stagionali. E gli obiettivi, seconda stella in primis.