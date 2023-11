La Juve fa festa: per Arthur c’è la fila

Arthur Melo sta mostrando il suo valore con la Fiorentina e la Juve, proprietaria del cartellino, punta a rientrare dell’investimento fatto a suo tempo

Il centrocampista brasiliano Arthur convince con i viola, la sua regia è semplice e ordinata. Calciatore di ordine e buona visione di gioco, interessa sia in Serie A che in Europa e il suo rilancio è apprezzato dai bianconeri che puntano alla cessione a titolo definitivo.

Arthur sta convincendo gli scettici, il suo tipo di gioco senza fronzoli e molto ordinato sta portando ordine al centrocampo della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Nonostante la sconfitta di domenica proprio contro la sua ex Juve, Arthur è stato uno dei più propositi della squadra di Vincenzo Italiano.

Il tecnico si rivede quasi in lui, da calciatore era un buon centrocampista e apprezza le qualità del brasiliano, finalmente tornato a livelli importanti.

Arthur è in prestito con diritto di riscatto, la Juve ha capito di avere tra le mani un piccolo tesoretto da poter sfruttare per il futuro.

Tutti vogliono Arthur, dove giocherà

Il calciatore brasiliano è tornato l’elemento apprezzato dai tempi del Barcellona, un regista in grado di avere visione di gioco e personalità. La Liga sta tornando nel suo destino, tanto che ormai sono due i team che guardano al futuro di Arthur e lotteranno per averlo: la Fiorentina e il Valencia.

I viola hanno un diritto di riscatto e potrebbero anticipare i tempi per metterlo in pratica, la squadra gigliata vuole chiudere subito la pratica e mettersi al riparo da eventuali assalti sul brasiliano.

Il costo è di venti milioni di euro per Arthur, cifra in linea con i parametri di mercato per un calciatore di questo calibro, difficile poi da sostituire in campo.

Arthur è l’unico insostituibile per Italiano, non è rimpianto dalla Juve ma di certo in bianconero poteva fare molto di più. La Juve spera in qualche contropartita, Giuntoli valuterebbe anche un eventuale scambio con Milenkovic.

Il Valencia lo ha messo nel mirino per volere del tecnico Ruben Baraja, un altro ex centrocampista che ha bisogno per la squadra un regista.

Gli spagnoli però dovrebbero aspettare almeno sino a giugno 2024 e poi attendere la mossa finale della Fiorentina. Molto difficile il ritorno in Spagna di Arthur, che spesso ha fatto capire come rimarrebbe in Toscana ben volentieri, avendo trovando l’affetto e la stima di società e tifosi.