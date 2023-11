Lady Theo Hernandez da sogno: lo scatto fa impazzire i fan

Zoe Cristofoli consola i tifosi del Milan, la compagna di Theo Hernandez è stupefacente sui social

Il momento no del Milan è mitigato in parte dalla bellezza di Zoe Cristofoli, lanciata nel web e testimonial di numerosi brand. Sui social sta prendendo sempre più spazio la compagna dell’esterno rossonero.

La coppia formata da Theo Hernandez e Zoe Cristofoli vive un momento particolare sul piano professionale.

Il calciatore in campo non rende al massimo, la modella attrae il pubblico e le sue foto sono davvero conturbanti sul suo profilo.

Zoe Cristofoli era stata già protagonista con il travestimento ad Halloween, ora invece ha sfoggiato un look e una portata più classica graditissima dai suoi followers.

Una scoperta che, quanto meno, attenuta la rabbia dei tifosi rossoneri per il momento no del club.

I rossoneri non vincono da quattro gare, Hernandez per altro non ha giocato nella gara persa contro l’Udinese per un problema al riscaldamento.

Hernandez, al di là del ko, negli ultimi tempi ha perso smalto e lucidità. Un tempo erano le sue sgroppate offensive a far perdonare qualche errore difensivo, mentre in questa stagione stanno emergendo solo quest’ultimi.

La sua compagna invece ammalia sempre con grande maestria, Zoe Cristofoli è una visione celestiale per il pubblico.

Lady Hernandez sfoggia classe, il pubblico è incantato

Un cambio look importante, Zoe non si sveste e anzi valorizza la sua bellezza con questo completo davvero raffinato.

Pubblicizzando un noto marchio francese, la modella ha messo così in mostra il suo fisico, invidiato da molte e tonificato sempre al massimo.

Zoe Cristofoli è smagliante, non ha un filo di grasso e mostra una foto inedita ben gradita dai fan, che la seguono sempre con grande affetto e osservano la sua vita quotidiana con grande attenzione.

L’attenzione del pubblico diventa così un punto di forza, i fan arrivano un po’ dovunque proprio perché è una delle wags più seguite nel mondo del calcio.

Il pubblico italiano, francese ma anche dei paesi mediorientali ha lasciato numerosi commenti, le sue colleghe vip (come Cristina Buccino) hanno invece aggiunto baci e cuori a dimostrazione anche degli ottimi rapporti che ha nel mondo dello spettacolo

L’influencer ha quindi un momento positivo da sfruttare, Zoe conquista sempre più spazio sul web.

I tifosi rossoneri si augurano che queste foto portino anche bene al Milan, il clima primaverile mostrato nei vestiti potrebbe essere di buon auspicio alla squadra.