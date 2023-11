Lady Rugani, che accavallamento: visione rovente

La fidanzata di Rugani, Michela Persico, fa sognare i follower su Instagram. Le ultime foto pubblicate non sono adatte ai deboli di cuore

Prosegue il momento magico di Daniele Rugani, schierato titolare nelle ultime 3 partite di campionato vinte contro Milan, Verona e Fiorentina. Allegri, domenica sera al termine del match disputato allo stadio ‘Franchi’, lo ha elogiato pubblicamente mettendo ancor di più in discesa la strada verso il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. A gonfie vele va anche la love-story con Michela Persico.

I due si sono conosciuti nel 2016. Galeotto, nell’occasione, fu un servizio realizzato proprio dalla ragazza incentrato sul passaggio del calciatore (all’epoca militante all’Empoli) in bianconero.

Da quel momento in poi non si sono più lasciati, diventando una delle coppie più glamour del panorama calcistico italiano e genitori del piccolo Tommaso.

La Persico, oltre ad essere una mamma a tempo pieno, sta portando avanti con successo anche la carriera di giornalista.

In passato ha avuto modo di lavorare con diverse emittenti a livello nazionale (Sportmediaset e 7Gold) mentre di recente ha condotto la trasmissione televisiva dal titolo “Influencer di stagione”. E non finisce qua.

Negli scorsi mesi ha fatto parte del cast del film “Infiniti” del regista Christian De Mattheis, ispirato alla vita di Giacomo Leopardi ed uscito nelle sale cinematografiche a settembre. Tante soddisfazioni, quindi, senza mai dimenticare Instagram dove Michela, fin qui, ha totalizzato 2 milioni di follower.

Michela Rugani è uno spettacolo: l’accavallamento manda in estasi i follower

La compagna di Rugani sul popolare social network pubblica sia foto relative alla vita di tutti i giorni che contenuti promozionali, volti a mettere in evidenza particolari brand. Rientrano in questa seconda categoria le immagini pubblicate nelle scorse ore da Michela, apparsa per l’occasione con un’insolita chioma rossa ed una posa da “femme fatale” che ha mandato in estasi gli utenti.

Un’istantanea che conferma, una volta di più, l’oggettiva bellezza della ragazza. La quale, nei prossimi giorni, attende di ricevere aggiornamenti positivi sul futuro di Daniele.

Il giocatore ha fatto sapere di essere disposto a rinunciare ad una parte sostanziosa del proprio stipendio (da 3 milioni netti) pur di restare a Torino alla corte di Allegri.

Un sacrificio economico apprezzato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, al lavoro per chiudere la pratica il prima possibile l’operazione. Restano da limare alcuni dettagli. La firma fino al 2026, in ogni caso, appare dietro l’angolo.