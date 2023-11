Assalto Juve, ma firma con l’Inter: affare già chiuso

Colpo di mano della Juventus ma firma con lnter: ecco tutti i dettagli dell’affare chiuso dal club di patron Steven Zhang

Dopo aver sbancato il ‘Franchi’ di Firenze con il primo gol in Serie A di Fabio Miretti, la Juventus è l’anti-Inter che, da parte sua, continua a macinare vittorie.

Con un Milan in caduta libera (ko anche contro l’Udinese) e un Napoli ancora a distanza di sicurezza (7 i punti di ritardo dei campioni d’Italia in carica, sono proprio gli uomini di Max Allegri, per il momento i più accreditati avversari dei nerazzurri per lo scudetto.

Le lancette dell’orologio, dunque, tornano indietro, a quando il ‘Derby d’Italia’ infiammava con annesse virulenti polemiche arbitrali la lotta per la conquista del tricolore.

In linea con la tradizione, quello tra nerazzurri e bianconeri è un duello che non si limita al rettangolo verde visto che si prolunga sul mercato.

Confessiamolo: il duello in chiave scudetto tra l’Inter e la Juventus un po’ c’è mancato. La Serie A, senza le sfide tricolori tra le due acerrime rivali, è meno emozionante e avvincente.

Darmian, assalto Juve ma Inter pronta a esercitare opzione di rinnovo

Che sia finalmente ritornato ai fasti che gli competono è confermato dal fatto che Inter e Juve tornano a farsi la guerra in sede di calciomercato. Complici le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba per le note vicende extra-campo che li vede protagonisti, Cristiano Giuntoli ha la necessità di ritornare sul mercato per chiudere la voragine che si è aperta a centrocampo.

Già che si trova, il Football director bianconero è stuzzicato dall’idea di sgambettare l’Inter soffiandole Mattia Darmian, finora 1 assist in 12 presenze totali in maglia nerazzurra e in scadenza di contratto a giugno 2024.

Del resto, l’ex difensore di Milan e Manchester United sarebbe l’ideale per i meccanismi di gioco di Allegri, alla luce della sua duttilità e di un rendimento sempre sicuro.

Un possibile ‘colpo di mano’ bianconero che, però, è neutralizzato dalla contromossa nerazzurra: il club di patron Steven Zhang, infatti, è pronto a esercitare l’opzione di rinnovo annuale del contratto in essere.

Nulla di fatto, dunque, per la Juve, la quale per irrobustire il pacchetto arretrato deve virare su un altro obiettivo. Calma. Quando ci sono di mezzo Inter e Juventus, sul manto erboso come in sede di mercato, il colpo di scena dell’ultimo minuto è sempre possibile.