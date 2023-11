Gregoraci esplosiva: lato B pazzesco

Elisabetta Gregoraci continua ad ammaliare il pubblico tramite i social network: lo scatto postato durante la vacanza a Dubai – infatti – ha lasciato tutti di sasso.

Elisabetta Gregoraci continua a mostra in splendida forma sui social. La sua immensa bellezza, abbinata ad una cornice mozzafiato come quella di Dubai, hanno scatenato migliaia di commenti.

Elisabetta è oramai da anni una delle donne più apprezzate nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, infatti, ha preso il via nel lontano 1997 grazie alla partecipazione nel noto programma di bellezza ‘Miss Italia’, che la porta a collaborare con grandi aziende della moda come Gucci, Dolce e Gabbana e Armani.

Da quel momento la carriera è stata in crescendo, tanto da partecipare a molti programmi televisivi: ‘Grande Fratello Vip’ e ‘Battiti Live’ sono due dei programmi in cui è apparsa recentemente.

A livello sentimentale la storia più nota è ovviamente quella con Flavio Briatore: Nel 2008 la coppia convola a nozze, mentre due anni più tardi da alla luce il primo figlio di nome Nathan Falco.

Dopo nove anni di matrimonio, più precisamente nel 2017, la coppia annuncia la separazione consensuale. Oggi Elisabetta è molto attiva sui social, dove condivide scatti sia di vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram, infatti, ha toccato i due milioni di follower.

Elisabetta Gregoraci incanta Dubai, lo scatto è da urlo: lato B esagerato

Il merito di questo successo va ad una bellezza con pochi eguali, che Elisabetta riesce a mettere in mostra in ogni scatto pubblicato.

I suoi contenuti social, infatti, ottengono sempre molta interazione oltre che migliaia di like, e questo non può far altro che far crescere il suo profilo. Uno degli ultimi contenuti, come prevedibile, non ha fatto eccezione, con Elisabetta che ha messo in mostra tutto il proprio splendore.

Nella foto in questione possiamo ammirarla mentre si trova sulle spiagge di Dubai, con indosso un costume a due pezzi.

Oltre ad un fisico a dir poco statuario, a catturare l’attenzione dei fan è un lato B che definire esagerato è riduttivo. Il contenuto ha fatto il boom di like, con i follower che si sono scatenati nei commenti.

“Stupenda come sempre” e “sempre una dea”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Questo dimostra quanto il pubblico apprezzi questi contenuti, con Elisabetta che non è intenzionata a fermarsi. Il consiglio è quello di continuare a seguirla, perché siamo certi che continuerà a stupirvi con scatti ancora più roventi.