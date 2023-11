Il colpo gratis sta saltando: Marotta lo perde a gennaio

L’Inter vorrebbe effettuare un altro colpo a parametro zero in futuro, ma Giuseppe Marotta potrebbe alzare bandiera bianca già a gennaio

Il successo di misura ai danni dell’Atalanta dimostra ulteriormente la forza dell’Inter targata mister Simone Inzaghi. Non era semplice superare consecutivamente due rilevanti ostacoli nel giro di una settimana, considerando pure la vittoria di corto muso contro la Roma del grande ex José Mourinho.

L’Inter, però, ha a disposizione la rosa più forte del campionato di Serie A, difatti appare come la favorita per la conquista dello Scudetto.

I nerazzurri viaggiano ad un ritmo forsennato e l’unica che finora è stata in grado di tenere il loro passo è la Juventus. I bianconeri potrebbero rappresentare la vera anti-Inter, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

Ad ogni modo, ora Inzaghi dovrà fare i conti con l’infortunio di Benjamin Pavard. Il difensore francese si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno riscontrato la lussazione della rotula del ginocchio sinistro.

Di conseguenza, l’ex Bayern Monaco sarà obbligato a portare un tutore funzionale per 3-4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo.

Lo durata dello stop dovrebbe non essere inferiore ai due mesi, dunque abbiamo a che fare con una tegola tutt’altro che indifferente. Ad ogni modo, Inzaghi dispone di numerose frecce di valore nel suo arco, perciò niente panico. Ma le brutte notizie non giungono soltanto dal fronte infortuni.

Entrando più nello specifico, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad un altro affare a parametro zero nelle settimane a venire.

L’Inter da tempo tiene il mirino puntato sulla pedina in questione, però la concorrenza è folta e rende la strada decisamente più in salita.

Calciomercato Inter, sfuma il colpo a zero: testa a testa di fuoco a gennaio

Il riferimento è a Guido Rodriguez, mediano argentino di proprietà del Betis. Si tratta di un classe ’94, che lo scorso 12 aprile ha raggiunto la soglia dei 29 anni di età. Rodriguez – accostato pure a Milan e Napoli – è un ottimo talento con buoni margini di crescita e tale opzione alletta particolarmente la ‘Beneamata’ soprattutto per via del contratto dell’ex River Plate, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno del 2024.

Marotta lo prenderebbe volentieri senza il pagamento del cartellino, ma alcune pretendenti estere vorrebbero tuffarsi all’assalto già a gennaio. Difatti, Atletico Madrid e Manchester United sarebbero pronte ad un testa a testa in inverno per assicurarsi subito le prestazioni di Guido Rodriguez.

I ‘Red Devils’, dal canto loro, hanno individuato nel campione del mondo argentino il profilo ideale per rimpiazzare l’infortunato Casemiro, il quale rimarrà fermo ai box per diverse settimane a causa di uno stiramento del tendine del ginocchio. L’Inter è avvisata.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI