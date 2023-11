Monica Bertini incanta i fan: look da capogiro

La splendida giornalista di Mediaset brilla di luce propria: grazie all’ultimo scatto ha incantato per l’ennesimo volta i fan

È una delle migliori giornaliste italiane e non solo per quanto riguarda lo sport. Vista la professionalità che mette in campo nelle sue trasmissioni a Mediaset, Monica Bertini riesce a dimostrare ogni volta che rimane una delle più brave e competenti in circolazione.

Chi conosce la carriera della giornalista di Parma sa molto bene che è sempre stata caratterizzata da un crescendo continuo. Ai tempi di Sportitalia brillava per capacità di tenere da sola un intero programma, mentre a Sky Sport ha affinato la sua presenza televisiva dimostrando qualità eccelse.

A Mediaset è avvenuto il grande salto di qualità, presso gli studi di Cologno Monzese è diventata una grande esperta di giornalismo sportivo tanto che supporta con parsimonia i nuovi giovani giornalisti.

Monica è quindi Monica, non servono mirabolanti aggettivi per descriverla. Si può dire tuttavia che nel corso degli ultimi mesi sta arricchendo sempre più la sua presenza social: il suo profilo Instagram è già una istituzione, una tappa fondamentale per qualsiasi persona amante dello sport.

Monica Bertini, look da capogiro in diretta: in blu conquista tutti

Monica è una donna che non conosce età e se la gioca molto bene anche con le colleghe più giovani: sin dal suo esordio televisivo, avvenuto tra l’altro più di dieci anni fa, non ha mai “sofferto” i paragoni e ancora oggi, nonostante i quarant’anni, gode di una bellezza unica e rara.

Una bellezza tutta mediterranea che ha stregato un po’ tutti, in particolar modo il ds dell’Inter Piero Ausilio che con la giornalista emiliana ha avviato una relazione che dura da più di un anno.

Monica si è separata dal suo ex marito per andare incontro al dirigente nerazzurro: il loro amore è davvero unico e si rafforza ogni giorno di più.

Intanto, a riprova del fatto che la Bertini brilla di una luce propria, non molte ore fa ha pubblicato uno scatto social poco prima di condurre il programma ‘Pressing’.

Ebbene, la parmigiana ha messo in mostra un fisico come sempre perfetto e un abito di colore blu: i fan hanno inondato di like e messaggi positivi il profilo della conduttrice televisiva dimostrando tutto il loro affetto.